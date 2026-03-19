Czarzasty reaguje na zarzuty prezydenta. "Żaden projekt nie jest w zamrażarce!"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo odrzucił zarzuty o blokowanie prezydenckich projektów ustaw, przedstawiając szczegółowe statystyki, które pokazują, że większość z 17 projektów jest w trakcie prac lub konsultacji, a tylko jeden został odrzucony.

Czarzasty zaapelował do prezydenta o lepsze dopracowywanie projektów ustaw i o zaprzestanie "kłamania" na temat "zamrażarki", podkreślając, że projekty muszą mieć jasno określone źródła finansowania, a ich brak jest "politycznym cwaniactwem".

Projekt ustawy "SAFE 0 proc." nie otrzymał numeru druku ze względu na poważne wątpliwości konstytucyjne, gdyż, zdaniem prawników Sejmu, prezydent nie ma prawa do inicjatywy ustawodawczej w zakresie udzielania gwarancji finansowych przez państwo, co jest sprzeczne z artykułem 221 Konstytucji.

Otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego zarzuca marszałkowi Sejmu blokowanie prezydenckich projektów ustaw, w tym w szczególności ustawy "SAFE 0 proc.". Włodzimierz Czarzasty, podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej, odniósł się do tych oskarżeń. Polityk przedstawił szczegółowe dane dotyczące 17 projektów ustaw wniesionych przez prezydenta. Jeden projekt został uchwalony przez Sejm w styczniu, a jeden został odrzucony w pierwszym czytaniu. Siedem projektów jest obecnie na etapie prac komisyjnych, a dwa projekty oczekują na pierwsze czytanie. Cztery projekty zostały zwrócone do prezydenta z prośbą o uzupełnienie, a jeden projekt jest w trakcie konsultacji społecznych. Ostatni projekt skierowano do zaopiniowania przez sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Marszałek Sejmu zaapelował do prezydenta o staranniejsze przygotowywanie projektów.

- Panie prezydencie, uprzejmie proszę o to, żeby projekty przygotowywane przez Kancelarię Prezydenta były lepiej dopracowywane. Służymy jako Sejm pomocą w tej sprawie. Jak będą dobrze opracowywane, to nie będziemy musieli do pana tych projektów odsyłać - stwierdził.

Odpowiedź na zarzuty

Włodzimierz Czarzasty stanowczo odrzucił twierdzenia o blokowaniu ustaw.

- Panie prezydencie, żaden projekt nie jest w zamrażarce, w związku z tym mam do pana prośbę. Niech pan swoim ludziom, bo wierzę, że pan o tym pewnie wie, ale tego nie zauważa, żeby nie kłamali, bo to po prostu nie ma sensu - oznajmił.

Marszałek podkreślił, że wszystkie przedstawione dane są publicznie dostępne na stronach internetowych Sejmu. Zaznaczył również, że każdy projekt ustawy musi mieć jasno określone źródło finansowania.

- Ja rozumiem, że panu prezydentowi jest niewygodnie powiedzieć: proszę zabrać z opieki społecznej, ze zdrowia albo z uzbrojenia 100 miliardów złotych rocznie. Ale, panie prezydencie, to jest polityczne cwaniactwo, a nie polityka - skomentował.

Odrzucenie projektu "SAFE 0 proc."

Marszałek Sejmu poinformował, że prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, znany jako "SAFE 0 proc.", został poddany analizie Biura Legislacyjnego oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Po tej analizie Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o nienadawaniu mu numeru druku.

- Są wątpliwości bardzo poważne co do konstytucyjności tej ustawy - podkreślił. - Zdaniem naszych prawników prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 Konstytucji, który przyznaje wyłączne prawo do inicjatywy ustawodawczej w zakresie udzielenia gwarancji finansowych przez państwo rządowi. Prezydent nie ma prawa wnosić ustawy w tej materii - dodał.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty:

32

Sonda Czy "polski SAFE 0 proc." to lepsza propozycja niż unijny program SAFE? Tak Nie Nie wiem