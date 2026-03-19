Czarzasty reaguje na zarzuty prezydenta. "Żaden projekt nie jest w zamrażarce!"

Sara Osiecka
2026-03-19 11:31

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo odrzucił zarzuty dotyczące blokowania prezydenckich projektów ustaw, apelując do prezydenta o rzetelność i dopracowanie składanych propozycji. Jednocześnie poinformował o odmowie nadania numeru druku projektowi ustawy "SAFE 0 proc." ze względu na wątpliwości konstytucyjne.

Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo odrzucił zarzuty o blokowanie prezydenckich projektów ustaw, przedstawiając szczegółowe statystyki, które pokazują, że większość z 17 projektów jest w trakcie prac lub konsultacji, a tylko jeden został odrzucony.
  • Czarzasty zaapelował do prezydenta o lepsze dopracowywanie projektów ustaw i o zaprzestanie "kłamania" na temat "zamrażarki", podkreślając, że projekty muszą mieć jasno określone źródła finansowania, a ich brak jest "politycznym cwaniactwem".
  • Projekt ustawy "SAFE 0 proc." nie otrzymał numeru druku ze względu na poważne wątpliwości konstytucyjne, gdyż, zdaniem prawników Sejmu, prezydent nie ma prawa do inicjatywy ustawodawczej w zakresie udzielania gwarancji finansowych przez państwo, co jest sprzeczne z artykułem 221 Konstytucji.

Otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego zarzuca marszałkowi Sejmu blokowanie prezydenckich projektów ustaw, w tym w szczególności ustawy "SAFE 0 proc.". Włodzimierz Czarzasty, podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej, odniósł się do tych oskarżeń. Polityk przedstawił szczegółowe dane dotyczące 17 projektów ustaw wniesionych przez prezydenta. Jeden projekt został uchwalony przez Sejm w styczniu, a jeden został odrzucony w pierwszym czytaniu. Siedem projektów jest obecnie na etapie prac komisyjnych, a dwa projekty oczekują na pierwsze czytanie. Cztery projekty zostały zwrócone do prezydenta z prośbą o uzupełnienie, a jeden projekt jest w trakcie konsultacji społecznych. Ostatni projekt skierowano do zaopiniowania przez sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Marszałek Sejmu zaapelował do prezydenta o staranniejsze przygotowywanie projektów.

- Panie prezydencie, uprzejmie proszę o to, żeby projekty przygotowywane przez Kancelarię Prezydenta były lepiej dopracowywane. Służymy jako Sejm pomocą w tej sprawie. Jak będą dobrze opracowywane, to nie będziemy musieli do pana tych projektów odsyłać - stwierdził.

Odpowiedź na zarzuty

Włodzimierz Czarzasty stanowczo odrzucił twierdzenia o blokowaniu ustaw.

- Panie prezydencie, żaden projekt nie jest w zamrażarce, w związku z tym mam do pana prośbę. Niech pan swoim ludziom, bo wierzę, że pan o tym pewnie wie, ale tego nie zauważa, żeby nie kłamali, bo to po prostu nie ma sensu - oznajmił.

Marszałek podkreślił, że wszystkie przedstawione dane są publicznie dostępne na stronach internetowych Sejmu. Zaznaczył również, że każdy projekt ustawy musi mieć jasno określone źródło finansowania.

- Ja rozumiem, że panu prezydentowi jest niewygodnie powiedzieć: proszę zabrać z opieki społecznej, ze zdrowia albo z uzbrojenia 100 miliardów złotych rocznie. Ale, panie prezydencie, to jest polityczne cwaniactwo, a nie polityka - skomentował.

Odrzucenie projektu "SAFE 0 proc."

Marszałek Sejmu poinformował, że prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, znany jako "SAFE 0 proc.", został poddany analizie Biura Legislacyjnego oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Po tej analizie Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o nienadawaniu mu numeru druku.

- Są wątpliwości bardzo poważne co do konstytucyjności tej ustawy - podkreślił. - Zdaniem naszych prawników prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 Konstytucji, który przyznaje wyłączne prawo do inicjatywy ustawodawczej w zakresie udzielenia gwarancji finansowych przez państwo rządowi. Prezydent nie ma prawa wnosić ustawy w tej materii - dodał.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty:

Włodzimierz Czarzasty
Galeria zdjęć 32
Sonda
Czy "polski SAFE 0 proc." to lepsza propozycja niż unijny program SAFE?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁODZIMIERZ CZARZASTY