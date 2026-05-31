Lech Wałęsa spełnił zapowiedź, usuwając ukraińską flagę z piersi, co potwierdziły nowe zdjęcia z oficjalnego spotkania.

Jego gest to bezpośrednia reakcja na kontrowersyjną decyzję prezydenta Zełenskiego o uhonorowaniu jednostki imieniem „Bohaterów UPA”, co Wałęsa uznał za „policzek” dla Polaków.

Jeszcze kilka dni temu Lech Wałęsa publicznie zapowiedział, że zdejmuje z piersi przypinkę z ukraińską flagą w proteście przeciwko decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Teraz były prezydent opublikował nowe zdjęcia z oficjalnego spotkania z ambasadorem Korei Południowej. Internauci szybko zwrócili uwagę na jeden szczegół – na marynarce Wałęsy nie widać już symbolu Ukrainy.

Wałęsa zapowiadał stanowczy gest

Burza wokół relacji polsko-ukraińskich wybuchła po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych honorowego imienia „Bohaterów UPA”. Krok Wołodymyra Zełenskiego spotkał się z ostrą reakcją części polskiej sceny politycznej oraz środowisk zajmujących się pamięcią o ofiarach rzezi wołyńskiej.

Wśród krytyków znalazł się także Lech Wałęsa. Były prezydent nie ukrywał emocji i w mediach społecznościowych napisał, że decyzję odebrał jako policzek wymierzony Polakom pomordowanym przez UPA.

Prezydent Ukrainy wyróżniając bandytów z UPA ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi – oświadczył.

Jednocześnie podkreślił, że nadal wspiera naród ukraiński walczący z rosyjską agresją, ale odmawia dalszego poparcia dla samego Wołodymyra Zełenskiego.

Nowe zdjęcia przyciągnęły uwagę

W niedzielę Lech Wałęsa zamieścił na Facebooku kolejną publikację. Poinformował o spotkaniu z ambasadorem Korei Południowej w Polsce.

Poranne spotkanie z Ambasadorem Korei Południowej w Polsce Jego Ekscelencja TAE Junyoul. Cenna wymiana informacji i pomysłów na uzdrowienie demokracji – napisał były prezydent.

Do wpisu dołączył liczne fotografie ze spotkania. To właśnie one wywołały zainteresowanie komentujących. Na zdjęciach Wałęsa występuje bez charakterystycznej przypinki z ukraińską flagą, którą przez długi czas nosił publicznie jako symbol solidarności z Ukrainą.

UPA ponownie dzieli Polaków i Ukraińców

Spór wokół decyzji władz w Kijowie po raz kolejny pokazał, jak silne emocje budzi temat UPA. W Polsce Ukraińska Powstańcza Armia jest kojarzona przede wszystkim ze zbrodniami na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej podczas II wojny światowej.

Na Ukrainie UPA bywa natomiast postrzegana jako formacja walcząca o niepodległość państwa przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Te odmienne oceny historyczne od lat pozostają jednym z najtrudniejszych tematów w relacjach między Warszawą a Kijowem.

Gest Lecha Wałęsy pokazuje, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego odbiła się szerokim echem również wśród osób, które dotąd publicznie wspierały Ukrainę. Właśnie dlatego sprawa nadal wywołuje tak duże emocje po obu stronach granicy.