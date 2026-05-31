Europosel PiS Dominik Tarczyński wywołał polityczną burzę, publikując nagranie z Rzymu, gdzie konfrontuje się z ulicznymi handlarzami.

W filmie padają kontrowersyjne słowa "This is Europe, not Africa", które błyskawicznie podzieliły internautów, rozpoczynając debatę o migracji.

Krótki film opublikowany przez europosła PiS Dominika Tarczyńskiego błyskawicznie stał się jednym z najgłośniejszych politycznych tematów weekendu. Nagranie z centrum Rzymu trwa zaledwie kilkanaście sekund, ale wystarczyło, by wywołać lawinę komentarzy i ostrą debatę w mediach społecznościowych. Wszystko za sprawą słów, które padły podczas konfrontacji z ulicznymi handlarzami.

Scena rozegrała się przy rzymskich zabytkach

Do zdarzenia doszło w jednej z najbardziej uczęszczanych części włoskiej stolicy, w pobliżu Forum Trajana i antycznych ruin starego Rzymu. Na opublikowanym nagraniu widać dwóch mężczyzn zajmujących się ulicznym handlem w okolicy popularnych atrakcji turystycznych.

Dominik Tarczyński podchodzi do nich, a cała sytuacja jest filmowana. W pewnym momencie jeden z mężczyzn próbuje go uspokoić i dotyka ramienia europosła. Reakcja polityka jest natychmiastowa.

Don't touch me (Nie dotykaj mnie) – mówi podniesionym głosem.

Chwilę wcześniej pada jednak zdanie, które stało się głównym tematem internetowej dyskusji: „This is Europe, not Africa” („To jest Europa, nie Afryka”).

Nagranie błyskawicznie obiegło sieć

Film opublikowany przez europosła PiS pojawił się w mediach społecznościowych w sobotę i w krótkim czasie zdobył dziesiątki tysięcy reakcji. Internauci szybko podzielili się na dwa obozy.

Zwolennicy Tarczyńskiego argumentowali, że polityk zwraca uwagę na problem nielegalnego handlu oraz działalności naciągaczy w turystycznych częściach europejskich miast. Krytycy zarzucali mu z kolei niepotrzebną eskalację konfliktu oraz wykorzystywanie tematu migracji do politycznego przekazu.

Sam europoseł opatrzył nagranie krótkim komentarzem: „Bądź jak Polska!”.

To fragment większego reportażu

Opublikowane przez polityka nagranie nie jest samodzielnym materiałem. Jak się okazało, stanowi fragment dłuższego reportażu przygotowanego przez holenderskiego twórcę internetowego Toma van den Heuvela, znanego w sieci jako „Dutch Travel Maniac”.

Film zatytułowany „The Dark Side of Rome” („Ciemna strona Rzymu”) poświęcony jest problemom związanym z kieszonkowcami i ulicznymi naciągaczami działającymi w najpopularniejszych turystycznie częściach Wiecznego Miasta. Materiał zgromadził już setki tysięcy wyświetleń.

W reportażu obok Dominika Tarczyńskiego pojawiają się również holenderska komentatorka Eva Vlaardingerbroek oraz włoski aktywista Lorenzo Caccialupi.

Kolejna polityczna burza wokół europosła PiS

Choć cały reportaż dotyczy bezpieczeństwa turystów w Rzymie, to właśnie kilkunastosekundowy fragment z udziałem Dominika Tarczyńskiego stał się najbardziej komentowaną częścią materiału. Dyskusja szybko wyszła poza temat ulicznego handlu i bezpieczeństwa.

W centrum sporu znalazły się słowa europosła PiS, które jedni uznali za wyraz sprzeciwu wobec problemów migracyjnych w Europie, a inni za niepotrzebnie prowokacyjne i dzielące opinię publiczną. Krótki film z Rzymu pokazuje, jak jedno zdanie wypowiedziane przez polityka może w ciągu kilku godzin stać się ogólnopolskim tematem i wywołać debatę daleko wykraczającą poza wydarzenia, które uwieczniono na nagraniu.