Spadło poparcie dla KO i PiS. Duży wzrost odnotowały inne ugrupowania

Instytut Badań Pollster wykonał dla „SE” nowy sondaż, w którym ankietowanym zadano pytanie: Na którą partię oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę.

Okazuje się, że KO pozostaje liderem z wynikiem 32,98 proc., ale traci prawie 3 punkty procentowe, a PiS spada minimalnie do 26,66 proc.

Największe wzrosty notują Konfederacje: formacja Mentzena rośnie do 13,29 proc. (+1,55 pkt proc.), a partia Brauna do 7,03 proc. (+1,5 pkt proc.).

KO traci, zyskują konfederacje

W najnowszym badaniu liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 32,98 proc. ankietowanych. To oznacza spadek o prawie 3 punkty procentowe względem sondażu z początku maja. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem 26,66 proc., co również oznacza spadek, choć niewielki – o 0,23 pkt proc.

Największy wzrost odnotowała Konfederacja Wolność i Niepodległość, która uzyskała 13,29 proc., czyli o 1,55 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Na czwartym miejscu znalazła się Nowa Lewica z poparciem 7,76 proc., co oznacza wzrost o 0,58 pkt proc.

Braun zaskoczył ws. Krakowa. Nie wystartuje w wyborach, wskazał własnego kandydata

Drugim największym zwycięzcą

Jeszcze wyraźniej poprawiła wynik Konfederacja Korony Polskiej, która osiągnęła 7,03 proc., podczas gdy wcześniej miała 5,54 proc., co oznacza wzrost o 1,5 pkt proc.

W dół poszła natomiast Partia Razem, która spadła do 4,78 proc. (wcześniej miała powyżej 5 proc.). PSL uzyskało 4,25 proc., również notując spadek względem poprzedniego pomiaru.

Minimalnie odbiła Polska 2050, zdobywając 2,71 proc., czyli o około 0,4 pkt proc. więcej niż na początku maja. Na inne ugrupowania wskazało 0,54 proc. respondentów.

Badanie wykonano w dniach 28–29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.

12

PROF. DUDEK: NIE BĘDZIE ZGODY Z UKRAIŃCAMI W SPRAWIE UPA! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.