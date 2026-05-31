Spadło poparcie dla KO i PiS. Duży wzrost odnotowały inne ugrupowania

Adam Brzozowski
2026-05-31 14:45

Nowy sondaż poparcia dla partii politycznych, przygotowany przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wskazuje, że KO i PiS straciły w porównaniu z poprzednim badaniem, natomiast zyskały ugrupowania Sławomira Mentzena (40 l.) i Grzegorza Brauna (59 l.). Konfederację Wolność i Niepodległość popiera 13,29 proc. Polaków (wzrost o 1,55 pkt proc.), a Konfederację Korony Polskiej 7,03 proc. (plus 1,5 p.p.).

Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun

Autor: Piotr Molęcki/ East News Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun
  • Instytut Badań Pollster wykonał dla „SE” nowy sondaż, w którym ankietowanym zadano pytanie: Na którą partię oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę.
  • Okazuje się, że KO pozostaje liderem z wynikiem 32,98 proc., ale traci prawie 3 punkty procentowe, a PiS spada minimalnie do 26,66 proc.
  • Największe wzrosty notują Konfederacje: formacja Mentzena rośnie do 13,29 proc. (+1,55 pkt proc.), a partia Brauna do 7,03 proc. (+1,5 pkt proc.).

KO traci, zyskują konfederacje

W najnowszym badaniu liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 32,98 proc. ankietowanych. To oznacza spadek o prawie 3 punkty procentowe względem sondażu z początku maja. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem 26,66 proc., co również oznacza spadek, choć niewielki – o 0,23 pkt proc.

Największy wzrost odnotowała Konfederacja Wolność i Niepodległość, która uzyskała 13,29 proc., czyli o 1,55 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Na czwartym miejscu znalazła się Nowa Lewica z poparciem 7,76 proc., co oznacza wzrost o 0,58 pkt proc.

Drugim największym zwycięzcą

Jeszcze wyraźniej poprawiła wynik Konfederacja Korony Polskiej, która osiągnęła 7,03 proc., podczas gdy wcześniej miała 5,54 proc., co oznacza wzrost o 1,5 pkt proc.

W dół poszła natomiast Partia Razem, która spadła do 4,78 proc. (wcześniej miała powyżej 5 proc.). PSL uzyskało 4,25 proc., również notując spadek względem poprzedniego pomiaru.

Minimalnie odbiła Polska 2050, zdobywając 2,71 proc., czyli o około 0,4 pkt proc. więcej niż na początku maja. Na inne ugrupowania wskazało 0,54 proc. respondentów.

Badanie wykonano w dniach 28–29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków. 

