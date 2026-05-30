Grzegorz Braun ogłosił, że nie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, rozwiewając spekulacje na temat swojej kandydatury.

Zamiast tego, polityk Konfederacji wskazał swojego kandydata, Michała Klimka, przedsiębiorcę i inżyniera architekta.

Sprawdź, kto jeszcze szykuje się do walki o fotel prezydenta Krakowa i jakie ugrupowania wciąż zwlekają z decyzją!

Polityk wykorzystał sobotnie wystąpienie na placu Wszystkich Świętych, by przeciąć spekulacje krążące wokół jego politycznej przyszłości. Jednocześnie kampania, choć formalnie jeszcze się nie rozpoczęła, nabiera coraz większego tempa.

Grzegorz Braun wyklucza swój start

W ostatnich tygodniach pojawiały się doniesienia, że Grzegorz Braun może wykorzystać przedterminowe wybory w Krakowie do budowania swojej pozycji przed kolejnymi politycznymi starciami. Sam zainteresowany postanowił jednak rozwiać wszelkie wątpliwości.

Nigdy nie deklarowałem woli wystąpienia w przyspieszonych wyborach krakowskich – podkreślił podczas spotkania z mieszkańcami.

Braun przekonywał również, że Kraków powinien być zarządzany przez osoby związane z miastem, a nie przez polityków sprowadzanych z zewnątrz. W jego ocenie mieszkańcy powinni mieć do wyboru szersze grono kandydatów niż dotychczas.

Kogo poparł Braun?

Lider Konfederacji Korony Polskiej wskazał swojego kandydata. Został nim Michał Klimek, przedstawiony jako przedsiębiorca działający w branży kwiatowej.

Klimek jest z wykształcenia inżynierem architektem i mieszka w Krakowie. W polityce pozostaje jednak postacią mało rozpoznawalną. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku bez powodzenia ubiegał się o mandat posła z list Konfederacji. W okręgu obejmującym Kraków i okoliczne powiaty zdobył 445 głosów.

Lista kandydatów coraz dłuższa

Choć premier nie wyznaczył jeszcze daty wyborów, polityczna rywalizacja w Krakowie trwa już na dobre. Kolejni kandydaci zgłaszają gotowość do startu, a kampania nabiera rozpędu z każdym dniem. Na liście osób zainteresowanych objęciem stanowiska prezydenta Krakowa znajdują się już m.in. Bartosz Bocheńczak związany z Konfederacją, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz Marianna Schreiber.

Największe ugrupowania nadal trzymają jednak karty przy orderach. Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość nie wskazały jeszcze swoich kandydatów. Z decyzją zwleka również Łukasz Gibała, od lat zaliczany do najważniejszych postaci krakowskiej polityki samorządowej.

Kraków szykuje się na polityczny maraton

Przedterminowe wybory sprawiają, że Kraków staje się jednym z najważniejszych politycznych pól bitwy w kraju. W grze są nie tylko lokalne wpływy, ale również prestiż związany z zarządzaniem drugim co do znaczenia miastem w Polsce.

Decyzja Grzegorza Brauna zamyka jeden z najbardziej komentowanych scenariuszy ostatnich tygodni. Jednocześnie otwiera nowy rozdział kampanii, w której coraz więcej nazwisk walczy o uwagę mieszkańców. Wszystko wskazuje na to, że polityczne emocje w Krakowie dopiero się rozkręcają.