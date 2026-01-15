Elon Musk skomentował decyzje Karola Nawrockiego! Wystarczyło jedno słowo

Elon Musk dwukrotnie skomentował sytuację polityczną w Polsce, wzbudzając szerokie dyskusje swoimi wpisami na platformie X.

Miliarder wyraził poparcie dla weta prezydenta wobec ustawy o usługach cyfrowych oraz skrytykował artykuł sugerujący "masowe aresztowania" w Polsce.

Wypowiedzi Muska wywołały burzę w polskiej przestrzeni publicznej, prowokując pytania o wolność słowa i wpływ międzynarodowych organizacji.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, w tym nowelizację mającą wdrożyć unijną ustawę o usługach cyfrowych. DSA nakłada na platformy cyfrowe odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Decyzja prezydenta o wstrzymaniu dalszych prac nad tą nowelizacją spotkała się z natychmiastową reakcją Elona Muska. Na platformie społecznościowej X Elon Musk napisał: "Brawo!", dołączając do wpisu polską flagę. Ta krótka, lecz wymowna wypowiedź wywołała szereg komentarzy, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Kontrowersyjny artykuł

Niedługo po pierwszym komentarzu, Elon Musk ponownie odniósł się do sytuacji w Polsce, tym razem w kontekście artykułu opublikowanego w portalu "Journal of Democracy". Artykuł ten, wspierany przez amerykańską National Endowment for Democracy (NED), ukazał się pod koniec 2023 roku i został napisany przez polskich autorów. Wzywał on koalicję 15 października do rozliczeń z poprzednikami, sugerując, że nowy rząd powinien zająć się "sprawiedliwością przejściową" i zbadać, w jaki sposób osoby podejrzane o przestępstwa mogą zostać ukarane.

- Nowy rząd Polski musi zatem zrobić coś więcej niż tylko powrócić do liberalnej demokracji; musi zająć się sprawiedliwością przejściową. […] Powinien zatem skupić uwagę na tym, czy i w jaki sposób podejrzani o przestępstwa mogą zostać ukarani za konkretne czyny - czytamy. - Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego komisje [śledcze - przyp. red.] mają pewne środki dyscyplinowania wezwanych, jeśli nie podporządkują się. […] Populizm jednak kwitnie na całym świecie. Jeśli pozostawimy jego zbrodnie bez kontroli i kary, ludzie wszędzie mogą stać się jeszcze bardziej znudzeni swoją polityką. To sprawia, że wydarzenia w Polsce są tym ważniejsze. Demontaż ugruntowanej, nieliberalnej demokracji w kraju UE jest w końcu pionierskim zadaniem - zaznaczono.

Mike Benz, były pracownik Departamentu Stanu USA ds. Cyberprzestrzeni, skomentował ten artykuł.

- Oto wewnętrzny dziennik NED nakazujący lewicowemu rządowi Polski masowe aresztowania całego kierownictwa partii protrumpowskiej w Polsce, która wygrała poprzednie wybory - stwierdził.

Elon Musk odpowiedział na to komentarzem: "Szaleństwo".

Reakcje na wypowiedzi Muska

Wypowiedzi Elona Muska spotkały się z różnorodnymi reakcjami w polskiej przestrzeni publicznej. Na jego pierwszy wpis dotyczący weta prezydenckiego odpowiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Panie Musku, to weto to nie zwycięstwo, a hańba - napisał minister.

Dalsze komentarze Muska dotyczące artykułu z "Journal of Democracy" i sugestii o "masowych aresztowaniach" również wywołały falę dyskusji na temat wolności słowa, odpowiedzialności politycznej i wpływu międzynarodowych organizacji na wewnętrzną politykę państw.

W naszej galerii zobaczysz, gdzie zamieszka Karol Nawrocki:

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie