Nawrocki w BBC ostro krytykuje kierunek Unii Europejskiej. Od rolnictwa po ustrój

2026-01-14

Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla BBC wyraził głęboki sprzeciw wobec kierunku, w jakim, jego zdaniem, zmierza Unia Europejska. Stwierdził, że UE, która została stworzona na innych fundamentach, obecnie próbuje zmieniać polski system i ustrój. Nawrocki podkreślił nadrzędność polskiej konstytucji i zaapelował o powrót do korzeni europejskiej współpracy.

Jego słowa, wypowiedziane na arenie międzynarodowej, mogą wywołać debatę na temat suwerenności państw członkowskich i granic integracji europejskiej. Co dokładnie niepokoi prezydenta Nawrockiego i jakie są jego postulaty wobec przyszłości Unii?

Nawrocki: "W Polsce najważniejsza jest konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej"

Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla BBC jasno określił swoje stanowisko wobec Unii Europejskiej, wskazując na fundamentalną różnicę w rozumieniu jej roli. 

"Unia została stworzona na innych fundamentach, a dzisiaj idzie w zupełnie innym kierunku. W Polsce najważniejsza jest konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej" – stwierdził.

To podkreślenie prymatu polskiej konstytucji jest kluczowe dla zrozumienia jego krytycznego podejścia do niektórych działań UE. Nawrocki sygnalizuje, że granice integracji nie powinny naruszać suwerenności państw członkowskich w zakresie ich ustroju i wewnętrznych regulacji.

Krytyka ingerencji UE: Od ustroju po polskie rolnictwo

Prezydent Nawrocki nie pozostawił wątpliwości co do swoich zastrzeżeń wobec Unii Europejskiej.

"I tak – jestem krytyczny jeśli Unia chce zmieniać polski system, polski ustrój, jeśli chce mówić Polakom co mają jeść, a czego nie, jeśli Unia podpisuje umowę z krajami Mercosur, niszcząc polskie rolnictwo" – wyliczał swoje obawy.

Jego krytyka dotyczy szerokiego spektrum działań UE, od prób ingerencji w wewnętrzny porządek prawny, przez regulacje dotyczące codziennego życia obywateli, aż po politykę handlową, która, zdaniem Nawrockiego, szkodzi polskim interesom gospodarczym, zwłaszcza w sektorze rolnym.

Apel o powrót do korzeni: "Przed nami piękna przyszłość"

W końcowej części wywiadu dla BBC prezydent Nawrocki wystosował apel do Unii Europejskiej o powrót do jej pierwotnych założeń.

"Apeluję, wróćmy do korzeni, zobaczmy swój potencjał, którym jest nasza gospodarka i nasze wartości, a wtedy przed nami piękna przyszłość" – zaznaczył.

Ten postulat sugeruje, że Nawrocki widzi przyszłość Europy w silnej współpracy gospodarczej i poszanowaniu wspólnych wartości, bez nadmiernej centralizacji i ingerencji w wewnętrzne sprawy państw członkowskich. Jego wizja zakłada budowanie silnej Europy opartej na różnorodności i suwerenności poszczególnych krajów.

