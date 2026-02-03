Loty posłów za 8 mln zł. Rekordzista Łukasz Kmita latał 144 razy w ciągu roku

Sejmowe podróże lotnicze posłów w 2025 roku kosztowały budżet państwa aż 8 milionów złotych.

Łukasz Kmita z PiS pobił rekord, odbywając 144 loty, co daje średnio niemal co drugi dzień roboczy.

Krytycy podnoszą kwestie kosztów, ekologii i dostępności alternatywnych środków transportu.

Czy poselskie przywileje są nadużywane? Poznaj pełną skalę wydatków i argumenty posłów.

Rekordowe podróże w Sejmie: Kto lata najczęściej?

Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez TVN24 na podstawie danych z Kancelarii Sejmu, w 2025 roku z przywileju darmowych przelotów krajowych skorzystało 274 posłów. Na szczycie listy znalazł się poseł Prawa i Sprawiedliwości z Olkusza, Łukasz Kmita, który w ciągu niecałego roku (do 12 listopada) odbył aż 144 loty. Koszt jego podróży lotniczych, jak wyliczono, wyniósł blisko 128 tys. złotych z publicznych pieniędzy.

Sam poseł w wywiadzie dla Radia Kraków tłumaczył wysoką częstotliwość podróży koniecznością sprawnego łączenia obowiązków w Warszawie z pracą w okręgu wyborczym. Jak argumentował, loty pozwalają mu na szybki poranny dojazd do stolicy i powrót do domu późną nocą, co jest kluczowe dla efektywnego wykonywania mandatu.

W czołówce najczęściej latających parlamentarzystów znaleźli się również inni politycy, reprezentujący różne opcje polityczne. To pokazuje, że praktyka ta nie jest ograniczona do jednego ugrupowania.

Podium najczęściej latających posłów w 2025 roku:

Łukasz Kmita (Prawo i Sprawiedliwość): 144 loty

Robert Dowhan (Koalicja Obywatelska): 143 loty

Łukasz Mejza (wówczas niezrzeszony): 130 lotów

Ile kosztują loty posłów? Analiza wydatków na podstawie oficjalnych danych

Całkowity koszt krajowych podróży lotniczych wszystkich posłów w analizowanym okresie 2023 roku wyniósł imponujące 8 milionów złotych. Kwota ta obejmuje bilety lotnicze na trasach krajowych, z których parlamentarzyści mogą korzystać w ramach wykonywania swoich obowiązków.

Analizując przypadek lidera rankingu, można zauważyć, że jego 144 loty oznaczają, iż statystycznie podróżował on samolotem niemal co drugi dzień roboczy. Choć odległość między Krakowem (najbliższe lotnisko dla mieszkańca Olkusza) a Warszawą nie jest największa, to właśnie ta trasa jest jedną z najczęściej wybieranych przez posłów z południowej Polski.

"Konieczność czy wygoda?" – debata wokół poselskich podróży

Dane udostępnione przez Kancelarię Sejmu co roku wywołują dyskusję na temat zasadności tak wysokich wydatków. Zwolennicy obecnego rozwiązania podkreślają, że szybki transport jest niezbędny do skutecznego pełnienia mandatu posła, który musi dzielić czas między pracę w Sejmie w Warszawie a aktywność w swoim okręgu wyborczym, często oddalonym o setki kilometrów. Argumentują, że oszczędność czasu przekłada się na lepszą jakość pracy dla wyborców.

Z drugiej strony pojawiają się głosy krytyczne, wskazujące na kilka aspektów:

Wysokie koszty: Przeciwnicy wskazują, że 8 mln zł to ogromna kwota, którą można by przeznaczyć na inne cele publiczne.

Alternatywne środki transportu: Polska dysponuje coraz nowocześniejszą siatką połączeń kolejowych, w tym pociągami typu Pendolino, które na trasie Kraków-Warszawa oferują czas przejazdu porównywalny z lotem (uwzględniając dojazd na lotnisko, odprawę i oczekiwanie). Podróż koleją jest często znacznie tańsza.

Aspekt ekologiczny: W dobie rosnącej świadomości na temat zmian klimatycznych, tak częste korzystanie z transportu lotniczego, generującego duży ślad węglowy, jest postrzegane jako nieodpowiedzialne.

Zasady finansowania podróży poselskich. Jak to działa?

Warto podkreślić, że korzystanie z darmowych przelotów przez posłów jest w pełni legalne i uregulowane. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści mają prawo do bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju. Celem tego przywileju jest umożliwienie im swobodnego przemieszczania się w związku z pełnioną funkcją.

Koszty te pokrywane są z budżetu Kancelarii Sejmu, która na wniosek mediów lub obywateli ma obowiązek udostępniać takie informacje w ramach dostępu do informacji publicznej. Debata publiczna nie dotyczy więc legalności tych podróży, a raczej skali ich wykorzystania i etycznego wymiaru wydawania środków publicznych w sytuacji, gdy istnieją tańsze alternatywy.

