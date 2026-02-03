Gronkiewicz-Waltz o aktach Epsteina: „Brutalne zbrodnie zamiatane pod dywan”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-02-03 15:07

Hanna Gronkiewicz-Waltz ostro skomentowała ujawnione dokumenty dotyczące sprawy Jeffrey Epstein. Była prezydent Warszawy napisała wprost o „brutalnych zbrodniach”, wieloletnim tuszowaniu sprawy i systemowej bezkarności. Jej wpis szybko wywołał falę komentarzy w sieci.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Hanna Gronkiewicz-Waltz ostro skomentowała ujawnione akta Epsteina, nazywając je "brutalnymi zbrodniami zamiatanymi pod dywan".
  • Była prezydent Warszawy zarzuca "świadome krycie obrzydliwego zła" i "zdemoralizowanie elit, jakiego nie było od wieków".
  • Wpis wywołał falę komentarzy i wpisuje się w szerszą debatę po zapowiedzi Donalda Tuska o analizie polskich wątków.
  • Czy ujawnione dokumenty Epsteina wstrząsną polską polityką i doprowadzą do kolejnych rewelacji?

„Dość udawania”. Mocny wpis w mediach społecznościowych

Hanna Gronkiewicz-Waltz opublikowała emocjonalny komentarz po ujawnieniu kolejnych akt związanych z aferą Epsteina. W swoim wpisie nie kryła oburzenia skalą zaniedbań i jak podkreśliła, świadomego krycia przestępców.

– Dość udawania – akta Epsteina pokazują brutalne zbrodnie, które od lat są zamiatane pod dywan – napisała była prezydent Warszawy.

Jej zdaniem sprawa nie jest wynikiem przypadku ani braku kompetencji instytucji.

– To nie jest zaniedbanie. To świadome krycie obrzydliwego zła – dodała.

„Pokazują zdemoralizowanie elit”

W dalszej części wpisu polityczka odniosła się do środowisk wpływu, które przez lata miały chronić Epsteina i jego otoczenie.

– Akta pokazują zdemoralizowanie elit, jakiego nie było od wieków – podkreśliła.

Na koniec postawiła mocne pytanie o kondycję Zachodu:

– Rzym upadł… czy to samo czeka Stany Zjednoczone? – napisała.

Wpis w krótkim czasie zebrał tysiące reakcji i był szeroko komentowany w mediach społecznościowych.

Reakcja na słowa Donalda Tuska

Wypowiedź Gronkiewicz-Waltz wpisuje się w szerszą debatę, jaka toczy się w Polsce po zapowiedzi premiera Donalda Tuska o powołaniu zespołu analizującego możliwe polskie wątki w aferze Epsteina.

Brat cioteczny dogląda Kaczyńskiego. Nie przyszedł z pustymi rękami! Miał ze sobą torbę

Szef rządu mówił wcześniej o „sprawie bez precedensu” i nie wykluczył wszczęcia śledztwa. Głos byłej prezydent Warszawy jest jednym z najmocniejszych komentarzy ze strony środowisk związanych z Koalicją Obywatelską.

Polityczna burza wokół akt Epsteina

Ujawnione dokumenty z USA od kilku dni wywołują poruszenie także w Polsce. W aktach pojawiają się nazwiska, kontakty i korespondencja osób z różnych krajów. Choć samo ich ujawnienie nie oznacza winy, sprawa budzi ogromne emocje.

Poniżej galeria zdjęć: Tak głosują warszawscy politycy. Złapaliśmy Rafała Trzaskowskiego i Hannę Gronkiewicz-Waltz przy urnach

Polityka SE Google News
Tak głosują warszawscy politycy. Złapaliśmy Rafała Trzaskowskiego i Hannę Gronkiewicz-Waltz przy urnach
16 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Prof. Markowski
Sonda
Czy zgadzasz się z Hanną Gronkiewicz-Waltz w sprawie akt Epsteina?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ