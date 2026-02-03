Gronkiewicz-Waltz o aktach Epsteina: „Brutalne zbrodnie zamiatane pod dywan”

Hanna Gronkiewicz-Waltz ostro skomentowała ujawnione akta Epsteina, nazywając je "brutalnymi zbrodniami zamiatanymi pod dywan".

Była prezydent Warszawy zarzuca "świadome krycie obrzydliwego zła" i "zdemoralizowanie elit, jakiego nie było od wieków".

Wpis wywołał falę komentarzy i wpisuje się w szerszą debatę po zapowiedzi Donalda Tuska o analizie polskich wątków.

Czy ujawnione dokumenty Epsteina wstrząsną polską polityką i doprowadzą do kolejnych rewelacji?

„Dość udawania”. Mocny wpis w mediach społecznościowych

Hanna Gronkiewicz-Waltz opublikowała emocjonalny komentarz po ujawnieniu kolejnych akt związanych z aferą Epsteina. W swoim wpisie nie kryła oburzenia skalą zaniedbań i jak podkreśliła, świadomego krycia przestępców.

– Dość udawania – akta Epsteina pokazują brutalne zbrodnie, które od lat są zamiatane pod dywan – napisała była prezydent Warszawy. Jej zdaniem sprawa nie jest wynikiem przypadku ani braku kompetencji instytucji. – To nie jest zaniedbanie. To świadome krycie obrzydliwego zła – dodała.

„Pokazują zdemoralizowanie elit”

W dalszej części wpisu polityczka odniosła się do środowisk wpływu, które przez lata miały chronić Epsteina i jego otoczenie.

– Akta pokazują zdemoralizowanie elit, jakiego nie było od wieków – podkreśliła. Na koniec postawiła mocne pytanie o kondycję Zachodu: – Rzym upadł… czy to samo czeka Stany Zjednoczone? – napisała.

Wpis w krótkim czasie zebrał tysiące reakcji i był szeroko komentowany w mediach społecznościowych.

Reakcja na słowa Donalda Tuska

Wypowiedź Gronkiewicz-Waltz wpisuje się w szerszą debatę, jaka toczy się w Polsce po zapowiedzi premiera Donalda Tuska o powołaniu zespołu analizującego możliwe polskie wątki w aferze Epsteina.

Szef rządu mówił wcześniej o „sprawie bez precedensu” i nie wykluczył wszczęcia śledztwa. Głos byłej prezydent Warszawy jest jednym z najmocniejszych komentarzy ze strony środowisk związanych z Koalicją Obywatelską.

Polityczna burza wokół akt Epsteina

Ujawnione dokumenty z USA od kilku dni wywołują poruszenie także w Polsce. W aktach pojawiają się nazwiska, kontakty i korespondencja osób z różnych krajów. Choć samo ich ujawnienie nie oznacza winy, sprawa budzi ogromne emocje.

