Brat cioteczny dogląda Kaczyńskiego. Nie przyszedł z pustymi rękami! Miał ze sobą torbę

Już niedługo Jarosław Kaczyński będzie mógł wyjść ze szpitala, a pod swój dach zabierze go cioteczny brat - Jan Maria Tomaszewski (74 l.), który regularnie odwiedza hospitalizowanego polityka. Jak wiemy, prezes Prawa i Sprawiedliwości od kilku dni znajduje się w jednym z warszawskich szpitali, gdzie przechodził badania i obserwację w związku z ciężkim przebiegiem infekcji (gorączka i kaszel). Paskudna choroba dopadała go po tym, jak z zaangażowaniem jeździł po kraju, by rozmawiać z Polakami.

Prezes PiS może liczyć na brata ciotecznego! Regularne odwiedziny w szpitalu

Na szczęście wszystko idzie ku dobremu, a Jan Maria Tomaszewski, brat cioteczny Jarosława Kaczyńskiego, poinformował „Super Express”, że jego krewny czuje się coraz lepiej. Jak się przekonaliśmy, wie, co mówi, ponieważ Tomaszewski regularnie odwiedza prezesa Kaczyńskiego w szpitalu. Trzeba przyznać, że ktoś bliski, kto zaopiekuje się nami w czasie choroby, to prawdziwy skarb! Prezes Kaczyński ma więc wielkie szczęście. Ostatnio krewny prezesa PiS stawił się w szpitalu, i to pomimo siarczystego mrozu! Nie przybył z pustą ręką, a przywiózł kuzynowi sprawunki w papierowej siatce.

CZYTAJ TEŻ: Dobre wieści o stanie zdrowia Kaczyńskiego. "Prezes już dowcipkuje"

Kaczyński już niebawem wyjdzie ze szpitala

Lider PiS prawdopodobnie opuści szpital w najbliższy piątek i pojedzie do domu Jana Marii Tomaszewskiego, gdzie zresztą mieszka już od początku grudnia. Przypominamy, że w domu Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu trwa remont. Ale tylko na połowie budynku, gdyż swoją część modernizują nowi sąsiedzi prezesa PiS.

Prace są tak uciążliwe, że Jarosław Kaczyński musiał wraz z kotami tymczasowo przenieść się do kuzyna. Ma tam jednak bardzo wygodnie, wręcz jak u Pana Boga za piecem! Nic dziwnego, bo z bratem ciotecznym żyje w bardzo dobrych stosunkach i świetnie się dogaduje. Zresztą obaj zawsze mieli ze sobą wyśmienity kontakt.

NIŻEJ ZOBACZYCIE ZDJĘCIA