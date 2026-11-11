W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyły się centralne obchody religijne z okazji 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość zgromadziła elitę władzy – w ławach zasiedli m.in. prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką Martą, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego.

Wyjątkowym momentem było zapalenie przez prezydenta Świecy Niepodległości. To symboliczny dar, który Warszawa otrzymała od papieża Piusa IX jeszcze w 1867 roku. Choć okazja była radosna, nad modlitwą unosił się cień niedawnych wydarzeń. Metropolita warszawski abp Adrian Galbas już na początku liturgii nawiązał do tragicznych doniesień z Małopolski, prosząc o życie wieczne dla zmarłych i zdrowie dla rannych w „dramatach w Krakowie”.

Biskup ostrzega przed „chorobą wolności”

Najmocniejszym punktem uroczystości stała się jednak homilia biskupa polowego Wiesława Lechowicza. Duchowny bez owijania w bawełnę zdiagnozował problemy, z jakimi mierzy się współczesna Polska, nazywając je „chorobą wolności”. Jako lekarstwo wskazał konieczność zerwania z wzajemną pogardą.

– Trzeba zerwać z przeszłością, kiedy żyliśmy w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim – oświadczył stanowczo bp Lechowicz, apelując o „rozbrojenie słów” z agresji i poniżania.

Hierarcha podkreślił, że wolność słowa ma swoje nieprzekraczalne granice. Wskazał również, że polskiej suwerenności zagrażają nie tylko manipulacje płynące ze Wschodu, ale też wewnętrzne gierki podyktowane partykularnymi interesami.

Padło porównanie do bandy rozbójników

W obecności najważniejszych polityków w kraju biskup polowy przywołał wstrząsający cytat ze św. Augustyna, stawiając twarde warunki rządzącym. Jak podaje PAP, duchowny przypomniał, że sukces polityka musi być zawsze podporządkowany sprawiedliwości i prawu.

– Czymże są więc wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników? – pytał retorycznie bp Lechowicz.

Duchowny ostrzegał, że bez „moralnego zjednoczenia” i dbania o dobro wspólne, partie polityczne stają się jedynie „koczowiskami polemicznymi”, w których jedyną rzeczywistością jest „dym wyrazów”. Przypomniał przy tym, że to właśnie solidarność społeczna pozwoliła Polakom cieszyć się wolnością zarówno w 1918, jak i 1989 roku.

Uroczystość, w której uczestniczyli także przedstawiciele innych wyznań, w tym abp Jerzy Pańkowski z Kościoła prawosławnego, zakończyła się wspólnym „Aktem dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej”.

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