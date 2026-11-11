Był w pobliżu miejsca strzelaniny w Krakowie. "Nagle przekazano nam krótki komunikat"

W sobotnie popołudnie 7 listopada 2026 roku w Krakowie doszło do dramatu. Około godziny 15:00 na Rynek Główny wjechał ciemny samochód. Zamaskowany napastnik, ubrany w wojskowy strój otworzył ogień do przechodniów. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Auto przemieszczało się przez rynek w kierunku ulicy Sławkowskiej, Siennej i Grodzkiej. Za napastnikiem ruszył pościg natychmiast zaalarmowanej policji. W wymianie ognia postrzelono dwóch policjantów, lecz napastnika zneutralizowano i zatrzymano.

W związku z tragedią prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę, a w całym kraju wprowadzono żałobę narodową na dwa dni. W poniedziałek w Krakowie przeszedł Marsz Ciszy, w którym udział wzięli: prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, prezydent Krakowa Łukasz Gibała i krakowski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. Przed marszem ranni w zamachu w Krakowie funkcjonariusze policji starszy posterunkowy Jakub Kulik i Artur Morański, którzy z narażeniem życia zatrzymali zamachowca w sobotę, odebrali z rąk prezydenta Karola Nawrockiego nadane im Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.

O tym, co działo się w sobotnie popołudnie w rozmowie z reporterką "Super Expressu" Karoliną Pajączkowską opowiedział mężczyzna, który był w pobliżu tragicznych wydarzeń. Brał udział w zorganizowanej na placu Matejki manifestacji, której głównym motywem była obrona niezależności instytucji państwowych w związku z zamieszaniem wokół Trybunału Konstytucyjnego.

O krakowskiej tragedii powiedział: - Myślę, że rodzaj niepokoju, ale też powód do trudnego do wypowiedzenia lęku, który polega na tym, że dotychczas było to spokojne miasto, tak jak i inne miasta w kraju. Obecnie może się to zmienić. Mam nadzieję, że na krótki czas i sytuacja ulegnie stopniowej poprawie. Każdy mógł znaleźć się w takim zagrożeniu.

W rozmowie z reporterką jeden z uczestników tego zgromadzenia mężczyzna opowiedział, jak ludzie na manifestacji dowiedzieli się o dramacie.

Ja przebywałem w czasie tych wydarzeń nie tak daleko stąd, bo na placu Matejki. [...] Wówczas już były pierwsze sygnały, że coś się tu dzieje niepokojącego. [...] Nagle przekazano nam krótki komunikat z megafonu przy pomniku grunwaldzkim, wskazujący na to, że jedna z policjantek z rejonu Rynku Głównego prosi o rozejście się. Nie było uzasadniania - wspominał.