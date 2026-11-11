Łukasz Gibała chce upamiętnić ofiary ataku w Krakowie. Jaki ma pomysł?

Prezydent Łukasz Gibała wyraził głęboki ból i współczucie dla ofiar, jednocześnie podkreślając znaczenie obecności Prezydenta RP i Premiera Donalda Tuska na marszu ciszy jako symbolu jedności politycznej ponad podziałami w obliczu tragedii.

Prezydent Gibała kategorycznie stwierdził, że Kraków nie da się zastraszyć i pozostanie dumnym, otwartym i bezpiecznym miastem, które po okresie żałoby powróci do normalnego życia, odrzucając tezę o spadku bezpieczeństwa.

Zapowiedziano nadanie tytułu Honorowego Obywatela Krakowa dwóm policjantom, przyznanie odznaczeń Honoris Gracia dla ratowników, strażników miejskich, pielęgniarek i przechodniów, którzy pomagali, a także stworzenie stałej formy upamiętnienia dla ofiar tragicznych wydarzeń.

9 listopada w marszu ciszy udział wzięli prezydent RP Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Nie zabrakło także prezydenta Krakowa, Łukasza Gibały. Polityk w poruszających słowach wypowiedział się na temat marszu w rozmowie z Karoliną Pajączkowską.

- To są bardzo trudne chwile. Słowami ciężko jest opisać ten ból ,który czujemy, to współczucie dla bliskich, rodzin ofiar, dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować marsz ciszy. Uważam, że słowa nie są w stanie oddać tego, co się wydarzyło. Bardzo dziękuje prezydentowi i premierowi, że przyjechali, doceniam to. [...] Pokazali, że w trudnych chwilach potrafią się ponad podziałami zjednoczyć. Niech to będzie przykład dla wszystkich polityków, bo uważam, że dużo jest tej nienawiści i polaryzacji w politycznym. Dobrze, że chociaż w tak trudnych momentach jesteśmy w stanie się zjednoczyć - mówił po marszu.

Jak zapewnił polityk, Kraków nadal będzie miastem dumnym i otwartym, które nie da się zastraszyć.

- Nie możemy dać się pokonać, nie możemy dać się złamać. To był przecież jeden z celów mordercy-zamachowca, żeby nas zmienić. A my musimy po tym okresie żałoby [...] wrócić do normalnego życia. Nie możemy wierzyć w to, że Kraków stał się nagle miastem mało bezpiecznym. Nie, Kraków będzie tak samo bezpieczne. Zrobimy wszystko, by tego typu sytuacje się nie powtarzały. Zrobimy wszystko, żebyśmy dalej mogliby być miastem dumnym, ale też otwartym, gościnnym; takim, do którego nikt się nie boi przyjechać - powiedział,

Łukasza Gibała o bohaterskich policjantach

W rozmowie z Karoliną Pajączkowską prezydent Krakowa zwrócił uwagę na bohaterskie zachowanie policjantów, ale także innych osób, które w najbardziej dramatycznych chwilach tuż po ataku postanowiły pomóc rannym.

- Policjanci przede wszystkim byli wyjątkowymi bohaterami. Zaatakowali człowieka w obronie cywilów, człowieka, który dysponował ogromną siła rażenia. Zaryzykowali własne życie i cudem uniknęli śmierci, bo ich stan był krytyczny w sobotę. Ta noc z soboty na niedzielę była ciężka też z tego powodu, że obawiałem się, że jak się obudzę będzie więcej ofiar. Wielkie brawa dla nich. Wielkie brawa dl tych, którzy pomagali i reanimowali rannych [...] Gdyby nie oni, to myślę, że liczba ofiar byłaby dużo większa - stwierdził.

Upamiętnienie ofiar ataku

Łukasz Gibała poinformował także o uhonorowaniu policjantów, ale nie tylko. Polityk przewiduje także ordery dla innych osób zaangażowanych w pomoc po zamachu. Co więcej, dla ofiar ma powstać stała forma upamiętnenia.

- Zdecydowaliśmy się dwóm policjantom nadać tytuł Honorowego Obywatela Krakowa, to jest najwyższe możliwe uhonorowanie. Niezależnie od tego przyznamy dwadzieścia-kilka Honoris Gracia dla ratowników, dla strażników miejskich, którzy jako pierwsi byli na miejscu, dla pielęgniarek, dla przechodniów, którzy pomagali. Myślimy nawet nad stworzeniem nowego odznaczenia, aby upamiętnić te wszystkie osoby, które pomogły. Jeśli chodzi o ofiary, będziemy myśleć, żeby to nie było tak, że tylko dzisiaj zapaliliśmy znicze. [...] Myślimy być może o wstawieniu jakiejś tablicy albo o innym tego typu upamiętnieniu tak, żeby to nigdy nie zginęło w naszej pamięci - podsumował.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego, Donalda Tuska i Łukasza Gibałę na marszu ciszy:

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