Rząd planuje pilny przegląd regulacji dotyczących posiadania broni i funkcjonowania strzelnic, z naciskiem na zapewnienie pełnej rejestracji każdego egzemplarza broni w prywatnych rękach.

Ponad 6 miliardów złotych zostanie przekazane Policji, Straży Granicznej, SOP i straży pożarnej na podstawie specjalnego rozporządzenia, co ma zakończyć problemy z programem SAFE.

Premier zapewnił, że rodziny ofiar i ranni, w tym policjanci, otrzymają od państwa „ponadstandardową pomoc” i opiekę.

Wystąpienie premiera przed wtorkowym posiedzeniem rządu zostało zdominowane przez tragiczne wydarzenia z minionej soboty. W samym sercu Krakowa 24-letni zamachowiec otworzył ogień z broni automatycznej, zabijając sześć osób i raniąc piętnaście innych osób. Donald Tusk zadeklarował, że państwo otoczy rodziny ofiar oraz rannych, w tym policjantów, wyjątkową opieką.

- Nie będziemy tutaj wahać się ani chwili i wszyscy poszkodowani w tym strasznym ataku otrzymają taką też ponadstandardową pomoc ze strony państwa - oświadczył premier.

Szef rządu podziękował Polakom za niezwykły gest solidarności i zebranie milionów złotych na zbiórkach, ale zaznaczył, że to na instytucjach publicznych spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za pomoc bliskim zabitych i rannym funkcjonariuszom.

Będzie prześwietlenie strzelnic i posiadaczy broni

Tragedia w Krakowie pociągnie za sobą radykalne kroki rządu. Premier Donald Tusk zwrócił się do ministrów o „pilny przegląd” przepisów dotyczących dostępu do broni oraz zasad funkcjonowania strzelnic. Szef rządu chce mieć absolutną pewność, że każdy egzemplarz broni, który trafia w prywatne ręce, jest zarejestrowany.

W prace nad nowymi regulacjami zaangażowani mają być m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Premier podkreślił, że rząd nie zamierza ulegać populistycznym wezwaniom do pełnego dostępu do broni, ale nie chce też działać pod wpływem chwilowych emocji.

Koniec z samowolką w internecie?

Kolejnym uderzeniem ma być walka z przestępczością w sieci. Według premiera to, co dzieje się w przestrzeni wirtualnej, ma często większy wpływ na działania ludzi niż rzeczywistość. Tusk zapowiedział powrót do projektów dotyczących „nadużywania wolności w internecie”.

- To, co jest zakazane, nielegalne w rzeczywistości (...), musi być też zakazane i eliminowane w przestrzeni wirtualnej - podkreślił premier. Szef rządu zaznaczył, że nie chodzi o cenzurę, ale o bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci i ludzi młodych.

Miliardy dla służb mimo weta prezydenta

Podczas wystąpienia padła również ważna deklaracja finansowa. Do służb mundurowych - policji, Straży Granicznej, SOP oraz straży pożarnej - trafi ponad 6 miliardów złotych. Pieniądze zostaną przekazane na podstawie specjalnego rozporządzenia.

Jak wyjaśnił Donald Tusk, ma to „zakończyć epopeję” z unijnym programem SAFE. Środki te były wcześniej zablokowane z powodu prezydenckiego weta do ustawy, która miała umożliwić rządowi korzystanie z tych funduszy na bezpieczeństwo.

Sobotni atak w Krakowie był jednym z najtragiczniejszych zdarzeń ostatnich lat. 24-letni sprawca wjechał samochodem na Rynek Główny, po czym zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Napastnik zmarł później w szpitalu. Z ustaleń wynika, że przed wyjazdem do Krakowa najprawdopodobniej zamordował w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców i siostrę.

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