Poruszający początek posiedzenia rządu. Oddali hołd ofiarom zamachu w Krakowie. Tusk ujawnił, co przekazał mu Nawrocki po wizycie u rannych policjantów

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-10 12:46

W poniedziałek (9.11) w Krakowie przeszedł Marsz Ciszy, w którym udział wzięli prezydent Karol Nawrocki, prezydent Krakowa Łukasz Gibała i premier Donald Tusk. Wtorkowe (10.11) posiedzenie rządu premier zaczął inaczej niż zwykle. Najpierw wraz z ministrami oddano hołd ofiarom sobotniego zamachu, a potem premier wspomniał, o czym rozmawiał z prezydentem w Krakowie.

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. O ich rozmowie po zamachu w Krakowie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Chung Sung-Jun/Pool Photo via AP, Fotostyk/Super Express Donald Tusk i Karol Nawrocki, polscy politycy, w kolażu zdjęć. Tusk w garniturze i krawacie na fioletowym tle, Nawrocki w marynarce z białą koszulą. Ich postaci ilustrują spór o ustawę o kryptowalutach, o czym pisze Super Biznes.

- Pozwólcie, że rozpoczniemy dzisiejsze posiedzenie rządu stojąc - powiedział premier Donald Tusk. Po czym dodał: - Wszyscy przeżywamy śmierć niewinnych ludzi, przypadkowych ofiar, tragicznego zamachu w Krakowie. Wczoraj łączyliśmy się w całej Polsce z Krakowem, z poszkodowanymi w zamachu, rodzinami zabitych, uczcijmy pamięć wszystkich ofiar chwilą ciszy - polecił premier.

Po czym podkreślił, że przekazał podziękowania w imieniu własnym oraz całego polskiego narodu i rady ministrów wszystkim tym, którzy w bohaterski sposób zareagowali na dramat w Krakowie oraz na działania zamachowca. Po czym poprosił ministra Marcina Kierwińskiego, by przekazał wszystkim tym, którzy brali udział w akcji, szczególnie policjantom biorącym udział w akcji słowa najwyższego uznania, jak też wszystkim służbom.

Premier Tusk ujawniał, że już od pierwszych chwil otrzymał też masę kondolencji i słów wsparcia od zagranicznych przywódców. Zaznaczył, że później z podziwem opisywali oni, jak i zagraniczne media, działanie polskich służb.

Tusk wyznał, co powiedział mu Nawrocki. Porszuające słowa

Przy okazji Donald Tusk wyznał, co powiedział mu prezydent, który był z wizytą u poszkodowanych policjantów: Jakuba Kulika i Artura Morańskiego.

Wczoraj w Krakowie prezydent odwiedzał policjantów w szpitalu i powiedział mi, a byliśmy obaj bardzo poruszeni, że jeden z policjantów pan Artur, zapytany, co przekazać koledze, powiedział: - Proszę mu podziękować, bo uratował mi życie.

Tusk i Nawrocki na marszu ciszy w Krakowie
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Marsz Ciszy w Krakowie
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