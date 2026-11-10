- Pozwólcie, że rozpoczniemy dzisiejsze posiedzenie rządu stojąc - powiedział premier Donald Tusk. Po czym dodał: - Wszyscy przeżywamy śmierć niewinnych ludzi, przypadkowych ofiar, tragicznego zamachu w Krakowie. Wczoraj łączyliśmy się w całej Polsce z Krakowem, z poszkodowanymi w zamachu, rodzinami zabitych, uczcijmy pamięć wszystkich ofiar chwilą ciszy - polecił premier.

Po czym podkreślił, że przekazał podziękowania w imieniu własnym oraz całego polskiego narodu i rady ministrów wszystkim tym, którzy w bohaterski sposób zareagowali na dramat w Krakowie oraz na działania zamachowca. Po czym poprosił ministra Marcina Kierwińskiego, by przekazał wszystkim tym, którzy brali udział w akcji, szczególnie policjantom biorącym udział w akcji słowa najwyższego uznania, jak też wszystkim służbom.

Premier Tusk ujawniał, że już od pierwszych chwil otrzymał też masę kondolencji i słów wsparcia od zagranicznych przywódców. Zaznaczył, że później z podziwem opisywali oni, jak i zagraniczne media, działanie polskich służb.

Tusk wyznał, co powiedział mu Nawrocki. Porszuające słowa

Przy okazji Donald Tusk wyznał, co powiedział mu prezydent, który był z wizytą u poszkodowanych policjantów: Jakuba Kulika i Artura Morańskiego.

Wczoraj w Krakowie prezydent odwiedzał policjantów w szpitalu i powiedział mi, a byliśmy obaj bardzo poruszeni, że jeden z policjantów pan Artur, zapytany, co przekazać koledze, powiedział: - Proszę mu podziękować, bo uratował mi życie.

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