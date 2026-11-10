Nawrocki i Tusk mieli okazję ze sobą porozmawiać w cztery oczy? Rzecznik rządu wyjaśnia i ujawnia, co dalej

Jeszcze tydzień temu Polska żyła zupełnie innymi tematami, a jednym z nich był spór wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W czasie konferencji prasowej, po zwołanej przez prezydenta radzie, głos zabrał premier Donald Tusk. Wspomniał przede wszystkim o sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Ale nie tylko, bo jak wyznał, zaproponował również Karolowi Nawrockiemu spotkanie "w cztery oczy", by zastanowić się, jak obniżyć napięcie wokół TK.

- Zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy, by zastanowić się, jak obniżyć napięcie.

Jak przyznał premier Tusk, możliwa jest uczciwa i szczera rozmowa, a przy tym bez udziału mediów, o tym, jak uchronić Polskę przed napięciami. - Myślę, że prezydent jest świadomy, by skorzystać z oferty by we dwóch, razem pracować na rzecz porozumienia. Obaj zrobiliśmy krok w dobrą stronę.

Do rozmowy jednak jeszcze nie doszło, także ze względu na wydarzenia, które w ostatnich dniach wstrząsnęły Polską. Jednak w poniedziałek obaj politycy spotkali się w Krakowie, ponieważ brali udział w Marszu Ciszy. Wraz z prezydentem Krakowa oraz kardynałem Grzegorzem Rysiem szli w pierwszym rzędzie na czele ogromnego pochodu. Od razu pojawiły się pytania o to, czy Tusk i Nawrocki mieli czas na dłuższą rozmowę. Do sprawy odniósł się rzecznik rządu. We wtorek (10.11) w radiu TOK FM przekazał:

- Wczoraj obaj panowie oczywiście brali udział wspólnie w tych uroczystościach, w tym Marszu, ale do takiej dłuższej rozmowy nie doszło – powiedział Adam Szłapka. Dopytywany, czy do rozmowy może dość jeszcze w tym tygodniu rzecznik dodał, że „czekają teraz na sygnał ze strony pana prezydenta”, a na razie „taka rozmowa nie jest zaplanowana”.

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