Nawrocki i Tusk mieli okazję ze sobą porozmawiać w cztery oczy? Rzecznik rządu wyjaśnia i ujawnia, co dalej

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-10 9:57

W poniedziałek (9.11) w Krakowie odbył się Marsz Ciszy zorganizowanym dla upamiętnienia ofiar sobotniego zamachu. Na wydarzenie prezydent miast Łukasz Gibała zaprosił prezydenta Polski Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska. Rzecznik rządu ujawnił, że prezydent i premier mieli okazję ze sobą porozmawiać.

Karol Nawrocki, Łukasz Gibała i Donald Tusk idą w Marszu Ciszy. O spotkaniu polityków przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Mikołaj Bujak/ Materiały prasowe KPRP

Jeszcze tydzień temu Polska żyła zupełnie innymi tematami, a jednym z nich był spór wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W czasie konferencji prasowej, po zwołanej przez prezydenta radzie, głos zabrał premier Donald Tusk. Wspomniał przede wszystkim o sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Ale nie tylko, bo jak wyznał, zaproponował również Karolowi Nawrockiemu spotkanie "w cztery oczy", by zastanowić się, jak obniżyć napięcie wokół TK.

- Zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy, by zastanowić się, jak obniżyć napięcie.

Jak przyznał premier Tusk, możliwa jest uczciwa i szczera rozmowa, a przy tym bez udziału mediów, o tym, jak uchronić Polskę przed napięciami. - Myślę, że prezydent jest świadomy, by skorzystać z oferty by we dwóch, razem pracować na rzecz porozumienia. Obaj zrobiliśmy krok w dobrą stronę.

Do rozmowy jednak jeszcze nie doszło, także ze względu na wydarzenia, które w ostatnich dniach wstrząsnęły Polską. Jednak w poniedziałek obaj politycy spotkali się w Krakowie, ponieważ brali udział w Marszu Ciszy. Wraz z prezydentem Krakowa oraz kardynałem Grzegorzem Rysiem szli w pierwszym rzędzie na czele ogromnego pochodu. Od razu pojawiły się pytania o to, czy Tusk i Nawrocki mieli czas na dłuższą rozmowę. Do sprawy odniósł się rzecznik rządu. We wtorek (10.11) w radiu TOK FM przekazał:

- Wczoraj obaj panowie oczywiście brali udział wspólnie w tych uroczystościach, w tym Marszu, ale do takiej dłuższej rozmowy nie doszło – powiedział Adam Szłapka. Dopytywany, czy do rozmowy może dość jeszcze w tym tygodniu rzecznik dodał, że „czekają teraz na sygnał ze strony pana prezydenta”, a na razie „taka rozmowa nie jest zaplanowana”.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z MARSZU CISZY

Tusk i Nawrocki na marszu ciszy w Krakowie
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