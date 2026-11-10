Komendant główny policji nie ukrywa: "Mogło zginąć kilkadziesiąt osób". Mocne słowa po ataku w Krakowie

Komendant główny policji, gen. Marek Boroń w programie "Pytanie dnia" opowiadał o tym, jak ze strony służb wyglądała akcja na krakowskim rynku. Odniósł się też do samego zamachowca, który jak wiemy zmarł w poniedziałek (9.11) nad ranem. Jak powiedział jeszcze nigdy polska policja nie mierzyła się z tym, co przeżywa od kilku dni.

Zdaniem komendanta, gdyby nie ofiarność i determinacja policjantów, którzy brali udział w pościgu za napastnikiem, mogło dość do jeszcze większej tragedii, w której zginęłoby o wiele więcej osób.

Mogło zginąć kilkadziesiąt osób, bo ten arsenał, który miał zamachowiec, pozwoliłby mu dalej zabijać. On oddał kilkadziesiąt strzałów, gdyby dalej się przemieszczał, to ofiar byłoby znacznie więcej – ocenił.

Faktycznie, w aucie, który przemieszczał się zamachowiec znajdował się prawdziwy arsenał. W samochodzie odnaleziono ponad 500 pocisków oraz cztery jednostki broni.

W rozmowie generał Boroń mówił o postawie bohaterskich policjantów, którzy bezpośrednio zmierzyli się ze sprawcą masakry. To dwaj młodzi policjanci, jeden służy w policji dopiero od 1,5 roku, a drugi od 2 lat. To starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański, obaj wybudzili się ze śpiączki. Zostali też uhonorowani przez prezydenta Karola Nawrockiego "za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa Państwa Polskiego oraz wyjątkową ofiarność i odwagę" Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Komendant odniósł się też do krążących uwag, że w Krakowie w chwili ataku było za mało policjantów. Jak przekazał: - Dyżurny zadysponował 30 załóg, żeby w tym pościgu uczestniczyły – powiedział, dodając, że funkcjonariusze biorący udział w akacji wiedzieli, że sprawca ucieka, dlatego też zabezpieczali uliczki prowadzące do rynku, by zablokować sprawcy ataku możliwość ucieczki. W pierwszych minutach po zgłoszeniu zostało zadysponowanych 19 załóg, a następnie kolejnych 11 załóg.

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