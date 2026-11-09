7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie doszło do strzelaniny, w której zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Sprawca, 24-letni Michał Oksiński, został obezwładniony przez policję i zmarł w szpitalu.

W odpowiedzi na tragedię, w poniedziałek w Krakowie odbył się "Marsz Ciszy", zorganizowany przez prezydenta miasta Łukasza Gibałę. W wydarzeniu wzięły udział tysiące osób, w tym prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, którzy wspólnie oddali hołd ofiarom, składając znicze w miejscach tragedii.

Marsz odbył się w ciszy, bez politycznych deklaracji, podkreślając skupienie na pamięci o ofiarach. W Krakowie ogłoszono przedłużoną żałobę do 11 listopada, a pamięć ofiar uczczono także na Wawelu oraz poprzez księgę kondolencyjną.

W poniedziałek 9 listopada o godzinie 20:00 z rogu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej ruszył Marsz Ciszy. Wydarzenie, zorganizowane przez prezydenta miasta Łukasza Gibałę we współpracy z policją, przyciągnęło nieprzebrane tłumy. Wśród uczestników znaleźli się najważniejsi politycy w państwie – prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk. Obaj liderzy pojawili się na zaproszenie włodarza Krakowa, by ramię w ramię przejść trasą tragicznych wydarzeń z 7 listopada.

Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego hejnału mariackiego. Tuż po nim z wieży kościoła rozbrzmiały przejmujące dźwięki utworu „Sound of Silence” duetu Simon & Garfunkel. Tłum, który wypełnił plac przed Bazyliką Mariacką i sięgał aż po Wieżę Ratuszową, w skupieniu oddał hołd zabitym i rannym.

Znicze dla ofiar

Podczas marszu nie było politycznych deklaracji ani przemówień. Najważniejsze osoby w państwie w milczeniu oddały pokłon ofiarom. Prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz prezydent Łukasz Gibała złożyli znicze w trzech konkretnych punktach Rynku, w których zginęli niewinni ludzie. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Krakowa, w każdym z tych miejsc zapłonęło tyle świateł, ile osób tam zginęło.

Nad bezpieczeństwem czuwały liczne patrole policji oraz funkcjonariusze SOP. Krótko po zakończeniu wydarzenia premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych krótki wpis w języku angielskim: „Dzisiaj wieczorem w Krakowie zgromadziły się tysiące Polaków, by oddać hołd ofiarom zamachu z 7 listopada. Niech spoczywają w pokoju”.

Krwawy bilans ataku

Tragedia, która stała się powodem tego niezwykłego zgromadzenia, rozegrała się w ubiegły czwartek około godziny 15:00. 24-letni Michał Oksiński otworzył ogień do przypadkowych przechodniów na krakowskim Rynku. Bilans ataku jest przerażający: życie straciło sześć osób, a szesnaście kolejnych zostało rannych.

Wśród poszkodowanych znaleźli się dwaj policjanci, Jakub Kulik i Artur Morański, którzy z narażeniem życia obezwładnili zamachowca. Sam napastnik w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek rano.

Polska w żałobie

Poniedziałkowy marsz był ostatnim dniem żałoby narodowej ogłoszonej przez prezydenta Nawrockiego, jednak w samym Krakowie żałoba potrwa do środy, 11 listopada. Flagi na budynkach użyteczności publicznej oraz na pojazdach komunikacji miejskiej pozostają przepasane kirem lub opuszczone do połowy masztu.

W niedzielę pamięć ofiar uczczono także na Wawelu, skąd wybrzmiał Dzwon Zygmunta. Podczas uroczystej mszy w Kolegiacie św. Anny kardynał Grzegorz Ryś odczytał specjalne kondolencje, które do mieszkańców Krakowa skierował papież Leon XIV. Mieszkańcy wciąż mogą wpisywać się do księgi kondolencyjnej, która została wystawiona w holu Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych. Będzie ona dostępna do środy do godziny 19:00.

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