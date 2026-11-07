Prezydent Karol Nawrocki ogłosi żałobę narodową. Jest komunikat z Pałacu Prezydenckiego

Prezydent Karol Nawrocki podjął ważną decyzję po tym, jak w sobotę (7.11) w Krakowie doszło do strzelaniny. Jak wiemy, młody dwudziestokilkuletni mężczyzna zaatakował z broni przypadkowe osoby, które około godziny 15:00 znajdowały się na Rynku Głównym w Krakowie. Niestety, w wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

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Do Krakowa zjechali przedstawiciele rządu: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński, a także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W drodze do Krakowa jest też premier Donald Tusk oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Ruszyła procedura ws. ogłoszenia żałoby narodwej

Prezydent Karol Nawrocki złożył kondolencje rodzinom ofiar tragedii. Już wiadomo, że podjął też decyzję ws. wprowadzenia żałoby narodowej. Na portalu X komunikat w tej sprawie przekazał prezydencki rzecznik, Rafał Leśkiewicz. Jak podał sprawa jest już w toku:

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, Prezydent RP Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada. Niebawem projekt rozporządzenia w tej sprawie trafi do kontrasygnaty Premiera Donalda Tuska - przekazał Rafał Leśkiewicz.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, Prezydent RP Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada. Niebawem projekt rozporządzenia w tej sprawie trafi do kontrasygnaty Premiera Donalda Tuska.— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 7, 2026