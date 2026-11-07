Sprawca strzelaniny w Krakowie nie jest żołnierzem. Był na przeszkoleniu wojskowym

Do tragicznych zdarzeń w Krakowie doszło w sobotę (7 listopada) około godziny 15:00. To wówczas do znajdujących się na Rynku Głównym osób, otworzył ogień napastnik poruszający się czarnym autem. Z pierwszych doniesień wynikało, że napastników mogło być dwóch, ale szybko zostało to zdementowane przez policję.

ŚLEDŹ RELACJĘ ZE ZDARZENIA: Kim był sprawca masakry w Krakowie? Szokujące doniesienia. Dramatyczne relacje świadków [RELACJA NA ŻYWO] 7.11.2026

Kim jest napastnik, który strzelał w Krakowie?

Mężczyzna, który strzelał do ludzi na rynku został postrzelony i zatrzymany przez policjanta, z racji tego, że został ranny trafił do szpitala. W sieci od razu zaczęto spekulować na temat tego, kim jest mężczyzna, który strzelał w Krakowie. Jak przekazała Małopolska Policja na portalu X w komunikacie: - Sprawca zdarzenia z Rynku Głównego w Krakowie jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej.

Zaczęły też pojawiać się informacje, że mężczyzna ten to żołnierz, jednak z naszych źródeł zbliżonych do MON wynika, że sprawca był na przeszkoleniu wojskowym, ale nie jest żołnierzem Wojska Polskiego.

Głos na temat sprawcy ataku zabrał też szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w komunikacie na X:

Stanowczo dementuję informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, że zamachowcem, który dokonał dziś ataku w Krakowie był żołnierz Wojska Polskiego. Mężczyzna nie był i nie jest żołnierzem WP i nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem.

Napastnik, który otworzył ogień w centrum Krakowa, miał posługiwać się bronią z rodziny AR-15. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych konstrukcji strzeleckich świata. Jej wojskowe odmiany dały początek karabinkom M16 i M4. Natomiast w aucie zamachowca znaleziono m.in. hełm, kamizelkę, amunicję. Zatrzymany miał na sobie ubranie wyglądające jak wojskowy mundur.

29