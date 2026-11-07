Szef MSWiA działa po strzelaninie. Marcin Kierwiński w drodze do Krakowa!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-07 17:15

Atak w Krakowie wstrząsną całą Polską. Przypomnijmy, że około godziny 15:00 na krakowskim rynku rozegrał się dramat. Sprawca strzelał do przypadkowych przechodniów, których w sobotnie popołudnie było bardzo wielu na Rynku Głównym w Krakowie. Do Krakowa ruszył szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Minister Marcin Kierwiński w Sejmie. O działaniach szefa MSWiA po strzelaninie w Krakowie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Filip Naumienko/ Reporter

W sobotę, 7 listopada, po południu doszło do strzelaniny przy Rynku Głównym w Krakowie. W zdarzeniu w Rynku Głównym śmierć poniosło 5 osób, kilkanaście jest rannych, w tym dwóch policjantów. Jak przekazała małopolska policja, sprawca ataku został postrzelony przez policjantów i został przetransportowany do szpitala.

Głos na temat zajścia na krakowskim rynku zabrał premier Donald Tusk: - Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.

Także prezydent Karol Nawrocki przekazał w mediach społecznościowych: - Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał natomiast, że jest w drodze do Krakowa: - Olbrzymia tragedia w Krakowie . 5 osób nie żyje. Jestem w drodze do Krakowa - napisał minister na portalu X.

Kraków. Strzelanina
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