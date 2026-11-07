Strzały w Krakowie! Pilny wpis premiera Donalda Tuska

W sobotę (7.11) po południu doszło do strzelaniny przy Rynku Głównym w Krakowie. Według informacji straży pożarnej są ofiary śmiertelne i ranni. Na miejscu działa policja i straż pożarna. Rzecznik prasowy małopolskiej straży Hubert Ciepły przekazał PAP, że strzały padły z samochodu przemieszczającego się od strony ul. Sławkowskiej.

Strażacy apelują do mieszkańców i turystów, by nie przychodzili na Rynek, a osoby, które znalazły się w okolicy, przemieściły się w bezpieczne miejsce – dopóki policja nie znajdzie uzbrojonego sprawcy.

Na dramatyczne doniesienia z Krakowa zareagował premier Donald Tusk. Na portalu X napisał:

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.

Małopolska policja przekazała w mediach społecznościowych: - Trwa policyjna akcja na Rynku Głównym w Krakowie. Około godziny 15 mężczyzna z samochodu, którym wjechał do rynku, zaczął oddawać strzały do przypadkowych osób. Sprawca został zatrzymany. Są ranne osoby w tym policjanci.

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