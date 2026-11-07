Awantura Tuska z dziennikarzem TV Republika. „Żona pana bije?”

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-11-07 12:32

Gorąco na sejmowym korytarzu. Donald Tusk starł się z przedstawicielem TV Republika, który zadał premierowi wyjątkowo złośliwe pytanie o jego żonę. Szef rządu nie krył irytacji i odpowiedział dziennikarzowi mocnymi słowami. „Wyjątkowo brzydka postać z pana” – wypalił Tusk. Wszystko rozegrało się podczas rozmowy z reporterami o konflikcie wokół Trybunału Konstytucyjnego i relacjach premiera z prezydentem Karolem Nawrockim.

Premier Donald Tusk na tle flag Polski i UE. O spięciu z dziennikarzem w Sejmie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Albert Zawada/ PAP

Podczas piątkowego spotkania Donalda Tuska z dziennikarzami w Sejmie nie obyło się bez emocji. Premier odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji politycznej i ewentualnego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim.

W pewnym momencie do rozmowy włączył się przedstawiciel TV Republika. Zamiast spokojnej wymiany zdań doszło do ostrego spięcia, a wszystko zaczęło się od pytania o rzekomy zamach stanu.

„Dlaczego dokonujecie zamachu stanu?”

Przedstawiciel TV Republika zapytał premiera, dlaczego jego rząd dopuszcza się zamachu stanu. Donald Tusk nie potraktował tego pytania poważnie.

Bardziej wyrafinowane pytania trzeba stawiać – odpowiedział z uśmiechem.

Reporter nie zamierzał jednak kończyć rozmowy. Dopytywał, czy szef rządu nie obawia się odpowiedzialności karnej. Premier odparł, że nie boi się niczego poza Bogiem i żoną.

Dziennikarz zapytał o żonę premiera. Tusk się zirytował

Wtedy padło pytanie, które wyraźnie wyprowadziło Donalda Tuska z równowagi. – Bije pana może, że się pan boi? – zapytał przedstawiciel stacji.

Premier zareagował ostro. Najpierw zapytał dziennikarza, czy wie, czym jest chamstwo. Reporter odpowiedział, że jego zdaniem właśnie tak zachowują się przedstawiciele obozu rządzącego.

Tusk nie zamierzał odpuszczać. – Jeśli pan nie wie, to niech pan sobie odwinie swoją wypowiedź. Wyjątkowo brzydka postać z pana – rzucił pod adresem pracownika TV Republika.

Wymiana zdań szybko stała się jednym z najbardziej emocjonujących momentów piątkowego spotkania premiera z mediami.

Tusk mówił też o spotkaniu z Nawrockim

Spięcie z reporterem rozegrało się przy okazji rozmowy o relacjach premiera z prezydentem Karolem Nawrockim. Donald Tusk poinformował wcześniej, że otrzymał od głowy państwa wiadomość dotyczącą ich ewentualnego spotkania. Jak przekazał, była ona utrzymana w bardzo serdecznym tonie. Premier zasugerował jednak, że prezydent z jakichś powodów wycofał się na razie z zaproszenia.

Mam wrażenie, że prezydent z jakichś powodów wolał się na razie wycofać z zaproszenia, ale nie jest to na pewno ostatnia próba. Pewnie się spotkamy w przyszłości – stwierdził szef rządu.

Na razie zamiast rozmowy przy jednym stole mieliśmy więc kolejne ostre starcie na sejmowym korytarzu. Tym razem w centrum uwagi znalazła się wymiana zdań premiera z dziennikarzem TV Republika.

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PREMIER POLSKI
TV REPUBLIKA
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Donald Tusk

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