Ponad 10 lat chaosu w Trybunale Konstytucyjnym. Przypominamy, jak do niego doszło

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się w 2015 roku od sporu o wybór sędziów między koalicją PO-PSL a Prawem i Sprawiedliwością, co doprowadziło do powołania tzw. sędziów-dublerów, odmowy publikacji wyroków i zarzutów o upolitycznienie instytucji.

Po zmianie władzy w 2023 roku nowa większość parlamentarna podjęła próby odwrócenia tych zmian, jednak reformy i kolejne nominacje sędziowskie zablokował prezydent Karol Nawrocki.

W rezultacie jesienią 2026 roku konflikt osiągnął apogeum, paraliżując pracę Trybunału i wywołując ostry kryzys instytucjonalny z udziałem policji oraz najwyższych władz państwowych.

Początek wojny o TK - rok 2015

Trybunał Konstytucyjny powstał w 1982 roku jako organ mający badać zgodność prawa z Konstytucją, ale pełnię ustrojowej niezależności zyskał dopiero po uchwaleniu Konstytucji z 1997 r. Przez lata TK wydawał różne wyroki – niektóre były kontrowersyjne, ale przeważnie nie zarzucano sędziom stronniczości, ani politycy nie próbowali wpływać na ich decyzje. Piętnastu sędziów wybierał Sejm bezwzględną większością głosów na dziewięcioletnie kadencje. Walka o przejęcie instytucji wybuchła w 2015 roku i zapoczątkowała trwający do dziś kryzys.

Pierwszy ruch wykonała tracąca władzę większość parlamentarna Platformy Obywatelskiej i PSL, uchwalając w czerwcu 2015 r. nową ustawę o TK. Pozwoliła ona Sejmowi wybrać na zapas pięciu sędziów – w tym dwóch na miejsca, które zwalniały się dopiero po wyborach parlamentarnych. Jeszcze w maju prezydent elekt Andrzej Duda (54 l.) apelował do rządu Ewy Kopacz (70 l.) o niewydawanie kluczowych decyzji ustrojowych. Sejm VII kadencji wybrał jednak całą piątkę. Gdy władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość, unieważniło ten wybór, wyznaczyło własnych kandydatów, a prezydent Andrzej Duda odebrał od nich ślubowanie.

Koalicja chce zmian

Sam Trybunał wyrokiem z 3 grudnia 2015 r. orzekł, że trzech sędziów wybrano wcześniej prawidłowo, a tylko dwóch – niezgodnie z prawem. Mimo to rządzący nie dopuścili legalnie wybranej trójki do orzekania, a w ich miejsce wprowadzili tzw. sędziów-dublerów: Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego. W 2016 roku rząd Beaty Szydło (63 l.) doprowadził do częściowego paraliżu TK, odmawiając publikacji jego wyroków. W grudniu 2016 r. prezesem TK została Julia Przyłębska (67 l.), a skład zasilili m.in. byli posłowie PiS Stanisław Piotrowicz (74 l.) i Krystyna Pawłowicz (74 l.). W kolejnych latach TK orzekał w sposób zgodny z reformami sądownictwa PiS, wydając m.in. w 2020 r. wyrok zaostrzający prawo aborcyjne. W 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że udział sędziego-dublera w składzie narusza prawo obywateli do bezstronnego sądu.

Nocny rajd na Trybunał. Żurek wskazuje ludzi prezydenta! Padły konkretne nazwiska

Po wyborach w 2023 r. koalicja PO-PSL-Polska 2050-Nowa Lewica dążyła do odwrócenia zmian. W marcu 2024 r. Sejm uchwałą stwierdził nielegalność wyboru dublerów i wezwał ich do ustąpienia, co TK uznał za niekonstytucyjne, a rząd wstrzymał publikację kolejnych wyroków. Uchwalona jesienią 2024 r. reforma TK (zakładająca wybór sędziów większością 3/5) została odrzucona przez TK w kontroli prewencyjnej, a nowo wybrany w 2025 r. prezydent Karol Nawrocki (43 l.) odmówił podpisania kolejnych ustaw.

Nocna awantura od sąd konstytucyjny

W odpowiedzi na wygasające kadencje Sejm wybrał 13 marca 2026 r. sześciu nowych sędziów. Prezydent Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od dwóch z nich, a 9 kwietnia pozostałych czterech złożyło rotę ślubowania w Sejmie bez jego obecności. Prezydent skierował sprawę do TK, który orzekł, że głowa państwa nie ma obowiązku odebrania ślubowania w określonym terminie. Spór narastał przy kolejnych nominacjach (prof. Patyry oraz Macieja Berka). Mimo opinii Komisji Weneckiej z 13 października, krytycznej wobec blokowania woli parlamentu przez prezydenta, konflikt uległ zaognieniu.

Do przesilenia doszło 30 października 2026 r., gdy sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła przerwę w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego (56 l.) i sędziego Bartłomieja Sochańskiego (71 l.). Gmach TK otoczyła policja, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (56 l.) wystąpił o uchylenie ich immunitetów. W nocy do budynku wkroczył prezydent Nawrocki. 3 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK przyjęło uchwałę budżetową i wylosowało skład do postępowań dyscyplinarnych wobec obu sędziów. Przyszłość Trybunału i jego normalne funkcjonowanie pozostają niepewne, a zapowiadane jest spotkanie prezydenta Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem (69 l.). ABR, KS

Kalendarium kryzysu Trybunału Konstytucyjnego

Czerwiec 2015 Sejm PO–PSL uchwala nową ustawę o TK, pozwalającą wybrać pięciu sędziów, w tym dwóch na miejsca, które miały się zwolnić dopiero po wyborach.

Październik 2015 Sejm VII kadencji wybiera pięciu sędziów TK, choć faktycznie wolne są tylko trzy miejsca.

Listopad 2015 PiS przejmuje władzę i unieważnia wybór pięciu sędziów dokonany przez poprzedni Sejm. W grudniu 2 grudnia 2015 większość sejmowa wybiera własnych pięciu sędziów TK.

Grudzień 2016 Kończy się kadencja prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego. Sejm wybiera Julię Przyłębską na prezesa Trybunału. Do TK trafiają byli posłowie PiS: Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz.

9 grudnia 2024 Prezesem TK zostaje Bogdan Święczkowski

27 kwietnia 2026 Prezydent Nawrocki kieruje do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie odbierania ślubowania od sędziów.

13 marca 2026 Sejm wybiera sześciu nowych sędziów TK ale prezydent Nawrocki odbiera ślubowanie tylko od dwóch.

9 kwietnia 2026 Czworo niedopuszczonych sędziów składa rotę ślubowania w Sejmie wobec prezydenta, lecz bez jego obecności. W czerwcu Sejm wybiera kolejnego sędziego TK, prof. Patyrę.

30 października 2026 Anna Korwin-Piotrowska zawiesza prezesa Bogdana Święczkowskiego i sędziego Bartłomieja Sochańskiego. Do TK wkracza policja.

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