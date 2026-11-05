Prokuratura Generalna wszczęła śledztwo w sprawie czynnej napaści na sędziów Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza w Trybunale Konstytucyjnym, co wskazuje na poważne naruszenie nietykalności cielesnej i wtargnięcie do budynku.

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazał konkretne osoby z otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego (m.in. szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego i szefa BBN Bartosza Grodeckiego) jako odpowiedzialne za nielegalne działania w TK, podkreślając rolę asystenta Jakuba Nadstawnego.

Całe zdarzenie jest bezpośrednim następstwem zaostrzonego konfliktu o władzę w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie strona prezydencka i sędziowie prezentują odmienne stanowiska co do legalności objęcia kierownictwa instytucji.

Burzliwe wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym doczekały się zdecydowanej reakcji śledczych. Prokuratura Generalna prowadzi już śledztwo w sprawie czynnej napaści na sędziów Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza. Jak przekazała rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak, z wstępnych ustaleń wynika, że grupa osób „naparła z impetem” na sędziów, siłą odepchnęła ich od wejścia i naruszyła ich nietykalność cielesną, by następnie wdrzeć się do środka.

Teraz głos w sprawie zabrał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który jasno wskazuje, kto jego zdaniem powinien odpowiedzieć za nocne zamieszanie.

- Jest lista kilku osób, które wdarły się do Trybunału i były tam w sposób nielegalny - ogłosił szef resortu sprawiedliwości w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

„Snusowy” i ludzie z otoczenia prezydenta

Minister Żurek nie unikał podawania konkretnych nazwisk osób z otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego, które miały pojawić się w siedzibie TK. Na „liście” prokuratora generalnego znaleźli się m.in. szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Szczególną uwagę przykuwa jednak postać młodego asystenta prezydenta, Jakuba Nadstawny, którego Żurek określił mianem „Snusowego”. To właśnie on miał być widziany na nagraniach, gdy podawał prezydentowi saszetki i domagał się kluczy do gabinetów od jednego z sędziów.

- Młody człowiek, który próbował właściwie uzyskać klucze do różnych pokoi w Trybunale - podkreślił minister, dodając, że na miejscu byli również fotograf oraz doradca głowy państwa.

Żurek domaga się nagrań

- Wiem, że prokuratura już podjęła jakieś działania, zabezpiecza chyba monitoring w pierwszej kolejności - mówił Żurek.

Minister sprawiedliwości podkreślił, że osoby towarzyszące prezydentowi same utrwalały przebieg nocnego zajścia, a ich filmy trafiały później do mediów.

- Nie chcę mówić za prokuratorów, ale to jest logika taka, że rzeczywiście te osoby powinny udostępnić prokuraturze te materiały - stwierdził.

Dodał również, że śledztwo będzie dotyczyło wszystkich uczestników zdarzenia, którzy nie są chronieni immunitetem.

Cała sprawa jest pokłosiem zaostrzonego konfliktu o władzę w Trybunale Konstytucyjnym. Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki przerwał w zeszłym tygodniu podróż do Senegalu i po powrocie do Warszawy pojawił się w siedzibie TK nad ranem, by interweniować w sprawie naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei sędziowie wybrani w tej kadencji Sejmu twierdzą, że to oni legalnie przejęli stery w Trybunale, a działania strony prezydenckiej i prezesa Bogdana Święczkowskiego były bezprawne.

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