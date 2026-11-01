Pierwsze rozprawy już za kilka tygodni?

W Trybunale Konstytucyjnym doszło do poważnych zmian. W piątek sędzia Anna Korwin-Piotrowska przejęła kierowanie instytucją i zawiesiła w obowiązkach dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego. Teraz pojawiają się zapowiedzi, że TK może wreszcie wrócić do normalnego rozpatrywania spraw.

O przyszłości Trybunału Konstytucyjnego mówił w niedzielę w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak zapowiedział, pierwsze rozprawy powinny odbyć się już w ciągu kilku tygodni. Chodzi również o sprawy obywateli, które od dawna czekają na rozpoznanie.

– To jest kwestia tygodni, kiedy my będziemy mieli pierwsze rozprawy i będą rozpatrywane pierwsze sprawy merytorycznie. To jest już szybko i ja się z tego cieszę – powiedział minister.

Żurek wskazał też na pilne zadania stojące przed nowym kierownictwem TK. Jednym z nich jest przygotowanie budżetu na przyszły rok. Pozytywnie ocenił również decyzję Anny Korwin-Piotrowskiej o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału.

Żurek chce szybkiego rozpoznania wniosków o immunitety

Minister odniósł się także do wniosków o uchylenie immunitetów osobom z zawieszonego kierownictwa Trybunału. Szczególnie ostro wypowiedział się o Bogdanie Święczkowskim. Zarzucił mu, że uważa się za osobę, której nie dotyczą zwykłe zasady odpowiedzialności.

– Pan Święczkowski od dłuższego czasu uważa się za osobę w ogóle wyjętą spod prawa. Jak każdy obywatel ma odpowiadać przed niezawisłym sądem – stwierdził Żurek. Dodał, że chciałby, aby złożone przez niego wnioski zostały rozpoznane jak najszybciej.

Szef resortu sprawiedliwości bardzo krytycznie ocenił również działalność Trybunału w poprzednich latach. Jego zdaniem instytucja stała się „wydmuszką”, która miała realizować polityczne oczekiwania określonych środowisk.

Mocne słowa o nocnej wizycie Nawrockiego

Największe emocje wzbudziły jednak słowa ministra dotyczące nocnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w siedzibie TK. Do zdarzenia doszło z piątku na sobotę. Głowa państwa przerwała podróż do Senegalu i wróciła do Warszawy. Wcześniej rozmawiała z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie prezydent pojawił się w budynku Trybunału przy alei Szucha.

W internecie opublikowano nagrania z tego wydarzenia. Widać na nich, jak Nawrocki wchodzi do gmachu, przechodząc przez grupę sędziów stojących w drzwiach.

Waldemar Żurek nie krył oburzenia. Skrytykował zachowanie osób towarzyszących prezydentowi i zwrócił uwagę na sytuację funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Podziękował też policjantom za zachowanie spokoju. Zdaniem ministra samo wejście do budynku może mieć konsekwencje prawne.

– Samo jego wejście do Trybunału oceniam już w kategoriach prawnokarnych. To było naruszenie nietykalności budynku Trybunału. Jego współpracownicy zupełnie bezkarnie zachowywali się w budynku i myślę, że prokuratura musi wyciągnąć z tego tytułu konsekwencje – powiedział szef MS.

Chwilę później padły jeszcze mocniejsze słowa. Żurek podkreślił, że podziwia sędziów za to, że nie ulegli presji. Ich zachowanie określił jako heroiczną postawę wobec „bandyckiego najścia grupy z prezydentem na czele”. Minister jednocześnie zaapelował o obniżenie temperatury politycznego sporu.

Sąd Najwyższy zbierze się w trybie nadzwyczajnym

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego odbił się również na sytuacji w Sądzie Najwyższym. Na wtorek, 3 listopada, zwołano nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN.

W porządku obrad znalazły się zagrożenia dla porządku konstytucyjnego w Polsce, w tym przestrzeganie zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależność sądów oraz prawidłowe funkcjonowanie konstytucyjnych organów państwa.

Spotkanie ma zakończyć się przyjęciem specjalnej uchwały. I prezes Sądu Najwyższego uzasadnił skrócenie standardowego, siedmiodniowego terminu powiadamiania o zgromadzeniu nadzwyczajnym charakterem sytuacji.

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