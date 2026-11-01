Żurek zapowiada przełom w TK. Padły mocne słowa o „bandyckim najściu”

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-11-01 16:14

Trybunał Konstytucyjny może wkrótce wrócić do rozpatrywania spraw. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że pierwsze rozprawy odbędą się w ciągu kilku tygodni. Szef resortu nie szczędził też ostrych słów pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Jego nocną wizytę w siedzibie TK nazwał „bandyckim najściem”.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przemawia w Sejmie. O zmianach w Trybunale Konstytucyjnym przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Pierwsze rozprawy już za kilka tygodni?

W Trybunale Konstytucyjnym doszło do poważnych zmian. W piątek sędzia Anna Korwin-Piotrowska przejęła kierowanie instytucją i zawiesiła w obowiązkach dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego. Teraz pojawiają się zapowiedzi, że TK może wreszcie wrócić do normalnego rozpatrywania spraw.

O przyszłości Trybunału Konstytucyjnego mówił w niedzielę w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak zapowiedział, pierwsze rozprawy powinny odbyć się już w ciągu kilku tygodni. Chodzi również o sprawy obywateli, które od dawna czekają na rozpoznanie.

To jest kwestia tygodni, kiedy my będziemy mieli pierwsze rozprawy i będą rozpatrywane pierwsze sprawy merytorycznie. To jest już szybko i ja się z tego cieszę – powiedział minister.

Żurek wskazał też na pilne zadania stojące przed nowym kierownictwem TK. Jednym z nich jest przygotowanie budżetu na przyszły rok. Pozytywnie ocenił również decyzję Anny Korwin-Piotrowskiej o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału.

Żurek chce szybkiego rozpoznania wniosków o immunitety

Minister odniósł się także do wniosków o uchylenie immunitetów osobom z zawieszonego kierownictwa Trybunału. Szczególnie ostro wypowiedział się o Bogdanie Święczkowskim. Zarzucił mu, że uważa się za osobę, której nie dotyczą zwykłe zasady odpowiedzialności.

Pan Święczkowski od dłuższego czasu uważa się za osobę w ogóle wyjętą spod prawa. Jak każdy obywatel ma odpowiadać przed niezawisłym sądem – stwierdził Żurek. Dodał, że chciałby, aby złożone przez niego wnioski zostały rozpoznane jak najszybciej.

Szef resortu sprawiedliwości bardzo krytycznie ocenił również działalność Trybunału w poprzednich latach. Jego zdaniem instytucja stała się „wydmuszką”, która miała realizować polityczne oczekiwania określonych środowisk.

Mocne słowa o nocnej wizycie Nawrockiego

Największe emocje wzbudziły jednak słowa ministra dotyczące nocnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w siedzibie TK. Do zdarzenia doszło z piątku na sobotę. Głowa państwa przerwała podróż do Senegalu i wróciła do Warszawy. Wcześniej rozmawiała z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie prezydent pojawił się w budynku Trybunału przy alei Szucha.

W internecie opublikowano nagrania z tego wydarzenia. Widać na nich, jak Nawrocki wchodzi do gmachu, przechodząc przez grupę sędziów stojących w drzwiach.

Waldemar Żurek nie krył oburzenia. Skrytykował zachowanie osób towarzyszących prezydentowi i zwrócił uwagę na sytuację funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Podziękował też policjantom za zachowanie spokoju. Zdaniem ministra samo wejście do budynku może mieć konsekwencje prawne.

Samo jego wejście do Trybunału oceniam już w kategoriach prawnokarnych. To było naruszenie nietykalności budynku Trybunału. Jego współpracownicy zupełnie bezkarnie zachowywali się w budynku i myślę, że prokuratura musi wyciągnąć z tego tytułu konsekwencje – powiedział szef MS.

Chwilę później padły jeszcze mocniejsze słowa. Żurek podkreślił, że podziwia sędziów za to, że nie ulegli presji. Ich zachowanie określił jako heroiczną postawę wobec „bandyckiego najścia grupy z prezydentem na czele”. Minister jednocześnie zaapelował o obniżenie temperatury politycznego sporu.

Sąd Najwyższy zbierze się w trybie nadzwyczajnym

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego odbił się również na sytuacji w Sądzie Najwyższym. Na wtorek, 3 listopada, zwołano nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN.

W porządku obrad znalazły się zagrożenia dla porządku konstytucyjnego w Polsce, w tym przestrzeganie zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależność sądów oraz prawidłowe funkcjonowanie konstytucyjnych organów państwa.

Spotkanie ma zakończyć się przyjęciem specjalnej uchwały. I prezes Sądu Najwyższego uzasadnił skrócenie standardowego, siedmiodniowego terminu powiadamiania o zgromadzeniu nadzwyczajnym charakterem sytuacji. 

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WALDEMAR ŻUREK
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

ROLKI