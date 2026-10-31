Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym. Tłumy protestują [RELACJA NA ŻYWO]

Co wydarzyło się w TK?
Piątkowe wydarzenia wywołały ogromne poruszenie w świecie polityki i prawa. Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat, z którego wynikało, że Anna Korwin-Piotrowska zarządziła miesięczną przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Według tego oświadczenia to właśnie ona miała przejąć obowiązki związane z kierowaniem pracami Trybunału. Krótko później stanowisko opublikowane na oficjalnym profilu TK w serwisie X całkowicie podważyło wcześniejszy komunikat. Poinformowano w nim, że doszło do bezprawnego przejęcia strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego.
Autorzy wpisu podkreślili, że prezesem TK pozostaje Bogdan Święczkowski, a funkcję wiceprezesa nadal sprawuje Bartłomiej Sochański. W komunikacie znalazły się także bardzo mocne oskarżenia pod adresem osób zaangażowanych w całą sytuację.
Policja na terenie Trybunału
Dodatkowych emocji dostarczyła interwencja policji. Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze podjęli czynności na terenie siedziby TK po zgłoszeniu dotyczącym możliwego zagrożenia dla bezpieczeństwa sędziów i pracowników instytucji. Do sprawy odniósł się również wiceprezes Bartłomiej Sochański, który twierdzi, że nie został wpuszczony do budynku Trybunału.
Relacja na żywo
Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego rozwija się dynamicznie, a kolejne informacje napływają niemal z minuty na minutę. Pojawiają się nowe oświadczenia, komentarze uczestników sporu i reakcje polityków.
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Chaos w Trybunale Konstytucyjnym
Podczas wejścia Nawrockiego do TK doszło do szarpaniny.
https://t.co/sni7uvIVke— Maciej Berek (@MaciejBerek) October 30, 2026
Prezydent Karol Nawrocki wszedł do Trybunału Konstytucyjnego razem z I prezesem Sądu Najwyższego.
Prezydent Karol Nawrocki w towarzystwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego.— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) October 30, 2026
Karol Nawrocki przyjechał do Trybunału Konstytucyjnego.
Trwa spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. https://t.co/pzcOzUwq6D— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) October 30, 2026
Sławomir Mentzen skierował apel do Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, wskazując, że Donald Tusk, nie dysponując większością parlamentarną, potrzebuje koalicjantów do – jak to ujął – "przeprowadzenia w Polsce zamachu stanu". Polityk zaznaczył, że liderzy PSL i Polski 2050 ponoszą odpowiedzialność za bieżącą sytuację, a w przypadku niezmienienia ich stanowiska, zostaną oni rozliczeni po nadchodzących wyborach.
– Panowie Tusk i Marcin Kierwiński. Co wy robicie? Chcecie stan wojenny wprowadzić – zapytał Wipler we wpisie, w którym załączył zdjęcie dokumentu.
Przemawiając przed Trybunałem Konstytucyjnym, Krzysztof Bosak podkreślił, że nigdy nie zgodzą się na to, aby Donald Tusk i jego ekipa, złożona z ministra sprawiedliwości oraz politycznych dowódców policji, paraliżowali działania państwowych instytucji.
- Z całą stanowczością dementujemy informację, która powołuje się na pismo z dnia 29 października br. skierowane przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji do komendantów wojewódzkich Policji i sugeruje wykorzystanie funkcjonariuszy do sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym.
W rzeczywistości pismo mówiące o pełnej gotowości policjantów w dniach od 2 do 8 listopada br. jest związane z aktualnymi zagrożeniami związanymi z aktami sabotażu i dywersji - podała Polska Policja.
Trwa spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.
Do zgromadzonych przed TK przemówił Jarosław Kaczyński. Jak relacjonuje wyborcza.pl, na początku powiedział, że pocieszające jest to, że na proteście zbiera się coraz więcej osób. "Dziś pod tym Trybunałem Konstytucyjnym walczymy o wolność, bo to jest ten moment, w którym władza, która nie chce polskiej wolności, bronić polskich interesów, nie chce w ogóle, by Polska była czymś więcej niż malutkim, podporządkowanym krajem".
Przed TK pojawił się Grzegorz Braun.
Karol Nawrocki dotarł do Pałacu Prezydenckiego. Przybyli tam również pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przybyli do Pałacu Prezydenckiego.
NAJNOWSZY KOMUNIKART POLICJI:
🚨 KOMUNIKAT KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W związku z pojawiającymi się w przestrzeni informacyjnej przekazami mającymi na celu dezinformację opinii publicznej w zakresie działań Policji na terenie przyległym do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiamy rzeczywisty przebieg tych wydarzeń: 1. Do Komendy Głównej Policji wpłynęła dzisiaj korespondencja Prokuratora Generalnego zawierająca prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty. 2. Jednocześnie do KGP wpłynęło pismo sędzi Trybunału Konstytucyjnego, w którym informowano Komendanta Głównego Policji o tym, że w związku z planowanymi na terenie Trybunału Konstytucyjnego czynnościami istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłócenia porządku publicznego. Wobec powyższego zwrócono się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób. 3. Mając na względzie konieczność realizacji ustawowych zadań Policji, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, informacja została przekazana do Komendy Stołecznej Policji z poleceniem podjęcia stosownych działań. 4. Stanowczo podkreślamy, że Policji nie ma wewnątrz siedziby Trybunału Konstytucyjnego, a funkcjonariusze znajdujący się na terenie zewnętrznym zostali tam wezwani przez osobę uprawnioną. 5. Działania Policji ograniczają się wyłącznie do terenu zewnętrznego, a także zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w miejscu ogólnodostępnym, jakim jest Aleja Szucha. 6. W czasie prowadzonych działań doszło do incydentów, w których uczestniczyły osoby znajdujące się wówczas w Alei Szucha przed ogrodzeniem TK, w tym rzucania niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się w tym miejscu. 7. Policjanci podjęli działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i przywrócenie porządku publicznego. 8. Co istotne – wbrew pojawiającym się w niektórych mediach informacjom, powielanym następnie w przestrzeni publicznej przez różne osoby – Policja nie podejmowała żadnych działań wobec funkcjonariuszy straży TK. 9. Policjanci zatrzymali trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego. Czynności procesowe z zatrzymanymi prowadzone będą w kierunku art. 193 k.k. Ponownie podkreślamy, że Policja nie prowadzi żadnych działań w siedzibie Trybunału, ograniczając je wyłącznie do terenu zewnętrznego. Czynności funkcjonariuszy mają na celu realizację ustawowych obowiązków, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie stanowią one ingerencji w działalność Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 30, 2026
TV Republika twierdzi, że Karol Nawrocki i Bogdan Święczkowski mają odbyć "naradę" w Pałacu Prezydenckim. Z kolei wyborcza.pl twierdzi, że były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski przekazał protestującym przed TK, że "prezydent jest już w drodze".
Sławomir Mentzen wezwał prezydenta Karola Nawrockiego do pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze dziś w nocy.
Apeluję do Pana Prezydenta Karola Nawrockiego o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze dziś w nocy. To już nie jest kryzys konstytucyjny, jesteśmy na progu zamachu stanu. Liderzy partii politycznych powinni jak najszybciej przedyskutować, czy nie jest to najwyższy czas, żeby się zatrzymać i dojść do porozumienia! Panowie @KosiniakKamysz i @szymon_holownia jeszcze nie jest za późno na opamiętanie się!— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 30, 2026
Korwin-Piotrowska dla PAP: z obawy o życie i zdrowie osób w TK i wokół niego nie wyrażam zgody na wjazd kogokolwiek na teren TK; z Prezydentem RP możemy spotkać się w Pałacu Prezydenckim. Jak podkreśliła, otwarcie bram choćby po to, aby przepuścić pojazdy prezydenckie, groziłoby wtargnięciem na teren TK osób postronnych i kolejną eskalacją. – Dlatego nie wyrażam zgody na taką sytuację. Oczywiście w późniejszym terminie zapraszamy pana prezydenta – dodała.
(PAP)
Furtka prowadząca do TK pozostaje otwarta; za nią na terenie TK znajdują się policjanci. "To, co się dzieje tutaj, to jest rzecz niebywała. Administratorem budynku Trybunału Konstytucyjnego jestem tylko i wyłącznie ja" - oświadczył Święczkowski.
(PAP)
Bogdan Święczkowski opuścił teren Trybunału Konstytucyjnego, wrócił przed ogrodzenie TK. Zaapelował o spokój. - Nie będziemy się tutaj bili z policją, wrócimy z panem prezydentem. Nie możemy stać się takimi zwierzętami jak ci ludzie - powiedział po czym wrócił przed ogrodzenie. Święczkowskiemu towarzyszyli m.in. posłowie PiS, w tym Piotr Gliński i Sebastian Kaleta.
Karol Nawrocki wylądował na lotnisku w Warszawie.
Jakub Kumoch złożył rezygnację z funkcji ambasadora w Chinach. Kumoch ambasadorem RP w Pekinie od września 2023 r. Mianował go ówczesny prezydent Andrzej Duda. „Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie” - napisał Kumoch na platformie X.
Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie.— Jakub Kumoch 古天卫 (@JakubKumoch) October 30, 2026
W odpowiedzi na wpis Kumocha wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski napisał, że przyjął do wiadomości „nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji”. „Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej” - dodał.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał na X, że Kumoch złożył rezygnację „wobec łamania prawa przez rząd D. Tuska i siłowy atak na Trybunał Konstytucyjny”. „To wyraz odwagi i odpowiedzialności na polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie” - napisał Przydacz.
Jak relacjonuje wyborcza.pl, Bogdan Święczkowski wspiął się na płot. "Policjantom pokazuje legitymację prezesa Trybunału Konstytucyjnego i żąda wpuszczenia do budynku Trybunału. Zgromadzony tłum skanduje: wpuścić prezesa!".
Na ulicę Szucha przyjechał Robert Bąkiewicz. - To jest dyktatura. Ci ludzie, policjanci, będą za to odpowiadali. Skończyła się zabawa. To jest ZOMO, a Donaldowi Tuskowi powinniśmy wypowiedzieć posłuszeństwo - powiedział.
Protestujący przecięli łańcuch. Na teren TK weszli Bogdan Święczkowski oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.
To koniec politycznych wpływów PiS w Trybunale Konstytucyjnym - napisała w piątek na platformie X marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że wraca praworządność. „Do tego się zobowiązaliśmy” - wskazała.
Marszałek Senatu odniosła się też do wpisu na X premiera Donalda Tuska, który oświadczył, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”. „Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma” - podkreślił szef rządu. Kidawa-Błońska napisała: „Niezależny Trybunał Konstytucyjny jest w interesie Polaków”.
To koniec politycznych wpływów PiS w Trybunale Konstytucyjnym. Wraca praworządność. Do tego się zobowiązaliśmy.— Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) October 30, 2026
Podczas konferencji prasowej w piątek wieczorem Żurek stwierdził, że „zamach na Trybunał został dokonany wiele lat temu, kiedy pod osłoną nocy zaprzysiężono trzech dublerów sędziów”. Zaznaczył, że przyszedł czas, aby „przywrócić państwo prawa i by legalni sędziowie mogli orzekać”. - Zamach na Trybunał dzieje się od kilku lat, dlatego że prokuratura toczy kilka postępowań, które dotyczą manipulacji składami, niedopuszczania sędziów do normalnej pracy - podkreślił Żurek.
Według niego oburzenie opozycji obecnie trwającą sytuacją w TK jest próbą odwrócenia uwagi. - W momencie, kiedy TK chce się odbudować, słyszymy o zamachu stanu - dodał.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek wieczorem na platformie X, że przerywa lot do Senegalu i wraca do kraju. Waldemar Żurek pytany na wieczornym briefingu prasowym, czy spodziewa się eskalacji sytuacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, powiedział, że tego nie wyklucza. – Oczywiście spodziewamy się, że tutaj może dojść do jakiejś próby eskalacji, ale ja naprawdę skupiłbym się raczej na tym, żeby prezydent wykonywał w sposób prawidłowy obowiązki prezydenta – powiedział. - Więc przestrzegam prezydenta również, żeby nie popełnił błędu i żeby nie łamał nadal konstytucji - dodał.
Zapytany, co się stanie, jeśli prezydent po powrocie do kraju pojawi się przed TK, Żurek odpowiedział, że w takiej sytuacji sędziowie wybrani przez Sejm, od których prezydent dotąd nie przyjął ślubowania, mogliby złożyć je przed nim na miejscu. – Być może sędziowie wyjdą, złożą wobec niego ślubowanie, jeżeli kwestionuje to, że nie złożyli w sposób do tej pory skuteczny. I może wreszcie zakończymy ten spór – powiedział.
(PAP)
Anna Korwin-Piotrowska powiedziała w piatek, że w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego znajduje się obecnie „wyłącznie siedmiu sędziów” wliczając ją. W piątek w TVP info Anna Koriwn-Piotrowska powiedziała, że decyzja o tym, iż zostaje „kierującą” Trybunałem Konstytucyjnym Trybunału zapadła w ten piątek. – To ja wydałam zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych pana Bogdana Święczkowskiego (…), jak również takie samo zarządzenie wydałam w stosunku do pana sędziego Bartłomieja Sochańskiego (...) – powiedziała.
Dopytywana o podstawę piątkowych działań ws. TK powiedział, iż art. 12 ust 4 ustawy z listopada 2016 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem „przewiduje, że w przypadku braku możliwości upoważnienia przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego do kierowania Trybunałem, osobą zastępującą prezesa jest osoba sędziego z najdłuższym stażem”. - Tak, jak powiedziałam. Nikt nie stoi ponad prawem – dodała.
(PAP)
Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że wydała zarządzenie o zwołaniu zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wtorek, 3 listopada m.in. w celu uchwalenia budżetu TK na 2027 r. Zaapelowała do polityków, w tym prezydenta Karola Nawrockiego, „by wyciszyć tę eskalację”.
W piątek wieczorem w rozmowie z TVP Info Korwin-Piotrowska, przebywająca obecnie w siedzibie TK, powiedział, że „poprzez niedopuszczanie sędziów do orzekania Bogdan Święczkowski doprowadził do niemożliwości uchwalenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego w 2027 roku”. Dodała, że w związku z toczącymi się w parlamencie pracami nad ustawą budżetową „to ostatni moment, kiedy jeszcze można zwołać zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego i uchwalić budżet”. Przekazała, że wydała już zarządzenie o zwołaniu zgromadzenia ogólnego sędziów na wtorek, 3 listopada. Zapowiedziała, że „niezwłocznie” wszyscy sędziowie zostaną o tym powiadomieni.
Pytana, jak przekonać drugą stronę sceny politycznej, że działania podejmowane w TK są zgodne z prawem, Korwin-Piotrowska oceniła, że „mamy stan wyższej konieczności konstytucyjnej”. - Państwo demokratyczne nie może w nowoczesnej Europie funkcjonować bez sądu konstytucyjnego, który (…) jest gwarantem praw i wolności obywatelskich – powiedziała zaznaczając, że w TK wciąż oczekują sprawy nierozpoznane od 2013 r. - My Trybunał przywrócimy obywatelom - dodała.
Zaapelowała do wszystkich polityków, w tym do prezydenta Karola Nawrockiego o to, by „wyciszyć tę eskalację, nie nawoływać jak słyszeliśmy, do uruchomienia sił narodu, bo rozwiązania siłowe są katastrofą dla budowania społeczeństwa i porozumienia”. Spytana o to, że prezydent przerwał podróż do Senegalu i wraca do kraju, powiedziała, że jeśli prezydent Karol Nawrocki zaprosi do Pałacu Prezydenckiego pięcioro sędziów TK, od których jeszcze nie odebrał ślubowania, oni „bez chwili zastanowienia” udadzą się tam.
(PAP)
Samolot z Karolem Nawrockim na pokładzie ma wylądować w Warszawie około 21:15.
Na miejscu pojawił się Antoni Macierewicz. - Teraz znajdujemy się w sytuacji decydowania o niepodległości. Jesteście tutaj, 2 mln ludzi słuchają, cała Polska ma świadomość, że albo zdecydujemy odbudować niepodległą Polskę, albo zostaniemy zniszczeni kompletnie. To, co zrobił Donald Tusk, to niszczenie Polski - podkreślił.
Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026
Trzy osoby zostały zatrzymane po wtargnięciu na teren Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, zatrzymani przedostali się za ogrodzenie siedziby TK. Przed budynkiem przy alei Szucha trwa protest.
Komenda Stołeczna Policji wydała kolejny komunikat dotyczący działań funkcjonariuszy w rejonie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Jak poinformowano, to sędzia TK zwróciła się do policji z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie przylegającym do siedziby instytucji. Mundurowi podkreślają, że nie prowadzą żadnych działań wewnątrz budynku Trybunału.
W piątkowy wieczór na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat informujący o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Po pewnym czasie komunikat zniknął ze strony. Prezes Święczkowski w rozmowie z „Super Expressem” nie chciał komentować sprawy, tłumacząc, że najpierw musi się zorientować w sytuacji.
Jarosław Kaczyński, który był przed Trybunałem w chwili, gdy pojawiła się tam policja, alarmował już przed 18:
Zamach na Trybunał Konstytucyjny❗️ Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału❗️ To pierwszy taki przypadek w skali światowej. Od dzisiaj Polska staje się państwem policyjnym, a od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu. Zalecenia Niemca Bachmanna są realizowane. My, Polacy, nie możemy się dać zastraszyć! Obywatelski protest, całkowicie legalny, musi trwać dalej! Trybunał to gwarant naszej wolności i suwerenności! Deptanie prawa przez Tuska nie ma żadnych granic!— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 30, 2026
Błaszczak: Trwa zamach na Trybunał Konstytucyjny!
Trwa zamach na Trybunał Konstytucyjny! Sprzeciw wobec tego, co się dzieje, jest dziś kluczowy! Niezależność konstytucyjnych instytucji nie może zależeć od tego, kto akurat posiada większość parlamentarną i kontroluje aparat państwa. Brońmy Trybunału!— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 30, 2026
Waldemar Żurek poinformował na X, że złożył do TK wnioski o uchylenie immunitetów prezesa Bogdana Świączkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochońaskiego.
Jako Prokurator Generalny przekazałem dziś do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu. Wnioski są bardzo obszerne - liczą łącznie 224 strony. Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Świeczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach. Wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem. Dalsze informacje w sprawie będą przekazywane przez Trybunał Konstytucyjny.— Waldemar Żurek (@w_zurek) October 30, 2026
Jarosław Kaczyński, który jest przed Trybunałem, zaapelował do Karola Nawrockiego o zrobienie wszystkiego, co jest w granicach jego uprawnień, by ten stan, który dzisiaj trwa i posuwa się do przodu został zatrzymany.
"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał na X prezydent Karol Nawrocki, prawdopodobnie odnosząc się właśnie do doniesień na temat sytuacji w Trybunale.
Prezydencki samolot, którym głowa państwa udawała się w podróż do Senegalu, zawrócił nad Hiszpanią.
W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026
W sobotę Karol Nawrocki miał uczestniczyć w otwarciu IV Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Dakarze i wystąpić na Szczycie Sportu i Rozwoju. Na niedzielę zaplanowano jego rozmowy z prezydentem Senegalu Bassirou Diomaye Faye. Jak mówił przed wylotem szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, wizyta miała też służyć zabieganiu o poparcie Unii Afrykańskiej dla członkostwa Polski w G20.
(PAP)
Z kolei na koncie TK na portalu X pojawił się wpis, że doszło do bezprawnego przejęcie strony internetowej Trybunału, prezesem jest nadal Bogdan Święczkowski, a Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią TK.
W opublikowanym w piątek na portalu X wpisie jednocześnie zaznaczono, iż "wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu".
Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu.— Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 30, 2026
Jakiś czas potem informacja o zawieszeniu zniknęła ze strony TK.
Chwilę po 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono "przerwę w czynnościach służbowych".
Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.
W przekazanej PAP przez tych sędziów informacji powołano się na art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Mówi on, że „jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”.
Według przekazanej informacji – poprzez odesłania z ustawy o statusie sędziów TK oraz ustawy o SN – przepis ten ma zastosowanie do sędziów TK. Jako przyczyny przerwy w czynnościach prezesa i wiceprezesa, w informacji podano m.in. uniemożliwienie przez obie te osoby zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK z udziałem wszystkich prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów i sprzeczne z ustawą wyznaczanie składów rozpatrujących sprawy w TK.
W piątkowe popołudnie przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie zaroiło się od policyjnych radiowozów. Jako pierwsza o sprawie poinformowała Telewizja Republika, a chwilę później oficjalne komunikaty w mediach społecznościowych opublikowały Komenda Główna Policji oraz Komenda Stołeczna Policji.