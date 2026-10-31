Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym. Tłumy protestują [RELACJA NA ŻYWO]

Co wydarzyło się w TK?

Piątkowe wydarzenia wywołały ogromne poruszenie w świecie polityki i prawa. Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat, z którego wynikało, że Anna Korwin-Piotrowska zarządziła miesięczną przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Według tego oświadczenia to właśnie ona miała przejąć obowiązki związane z kierowaniem pracami Trybunału. Krótko później stanowisko opublikowane na oficjalnym profilu TK w serwisie X całkowicie podważyło wcześniejszy komunikat. Poinformowano w nim, że doszło do bezprawnego przejęcia strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Autorzy wpisu podkreślili, że prezesem TK pozostaje Bogdan Święczkowski, a funkcję wiceprezesa nadal sprawuje Bartłomiej Sochański. W komunikacie znalazły się także bardzo mocne oskarżenia pod adresem osób zaangażowanych w całą sytuację.

Policja na terenie Trybunału

Dodatkowych emocji dostarczyła interwencja policji. Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze podjęli czynności na terenie siedziby TK po zgłoszeniu dotyczącym możliwego zagrożenia dla bezpieczeństwa sędziów i pracowników instytucji. Do sprawy odniósł się również wiceprezes Bartłomiej Sochański, który twierdzi, że nie został wpuszczony do budynku Trybunału.

Relacja na żywo

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego rozwija się dynamicznie, a kolejne informacje napływają niemal z minuty na minutę. Pojawiają się nowe oświadczenia, komentarze uczestników sporu i reakcje polityków.

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