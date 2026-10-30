"Wracam". Prezydencki samolot zawrócił nad Hiszpanią

Karol Kobos
Karol Kobos
2026-10-30 19:25

"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał na X prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się właśnie do wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym.

Prezydent Karol Nawrocki. Na wstawce mapa z trasą lotu samolotu nad Europą. O powrocie do kraju czytaj w SE Polityka.
Autor: Art Service, Flight Radar24.com;/ Materiały prasowe

Prezydencki samolot, którym głowa państwa udawała się w podróż do Senegalu, zawrócił nad Hiszpanią. W tym samym czasie na oficjalnym koncie Karola Nawrockiego na X pojawił się komunikat:

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam

Wpis pojawił się chwilę po tym, jak na terenie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie pojawiała się policja, wezwana tam przez sędzię Korwin-Piotrowską, która miała bać się o bezpieczeństwo sędziów TK.

W tym samym czasie oficjalna strona TK poinformowała, że Korwin-Piotrowska przejęła pełnienie obowiązków przewodniczącego TK i zawiesiła na miesiąc prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.

Przed Trybunałem doszło do przepychanek. W stronę policji miały polecieć "niebezpieczne przedmioty", a 3 osoby zostały zatrzymane.

 
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