Awantura o Trybunał Konstytucyjny. Minister Żurek do prezydenta: „TK nie może być dalej folwarkiem”

30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła przejęcie kierownictwa w TK oraz zawieszenie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

W odpowiedzi dotychczasowe władze TK oskarżyły drugą stronę o „zamach stanu”, a wokół gmachu doszło do incydentów i zatrzymań przez policję.

Prezydent Karol Nawrocki w reakcji na kryzys przerwał wizytę w Senegalu, co minister Żurek skomentował apelem, by prezydent zajął się swoimi obowiązkami, podkreślając kończenie „folwarku w TK”.

Nagła zmiana prezesa TK

30 października o godzinie 18:00 na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego opublikowano zarządzenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która powołując się na status najstarszej stażem, ogłosiła przejęcie kierownictwa w instytucji oraz natychmiastowe zawieszenie w czynnościach pełniącego obowiązki prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Chwilę później Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował do TK pięć wniosków wraz z 50 tomami akt o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu. W odpowiedzi na oficjalnym profilu TK w serwisie X ukazało się oświadczenie o bezprawnym przejęciu strony internetowej i próbie „zamachu stanu”. Wokół gmachu przy alei Szucha narastały napięcia: brama budynku została zamknięta, wiceprezes Sochański nie został wpuszczony do środka, a policja zatrzymała trzy osoby, które przeskoczyły ogrodzenie na teren obiektu.

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Prezydent wraca. Żurek apeluje

W reakcji na te wydarzenia prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o pilnym przerwaniu wizyty w Senegalu i zawróceniu samolotu do Warszawy. - Nie wyobrażam sobie, że prezydent Nawrocki, który zawraca z Senegalu, wchodzi teraz do TK, czy ktoś go zapraszał? – mówi w rozmowie z „Super Expressem” minister sprawiedliwości Karol Nawrocki.

- Ale oczywiście wyobrażam sobie, że będzie próbował ingerować w to, co się dzieje, czyli w przywracanie praworządności w TK. Apeluję jednak, żeby się lepiej skupił na wykonywaniu swoich obowiązków, jak choćby na nominacjach w kwestii ambasadorów. TK nie może być dalej folwarkiem, to niedopuszczalne, by dalej trwał ten folwark w Trybunale. Przywracamy działanie prawa w TK i umożliwiamy pracę sędziom TK – dodał minister Żurek.

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