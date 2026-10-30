Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu. Spotka się Bogdanem Święczkowskim

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego

W piątek w centrum wydarzeń znalazł się Trybunał Konstytucyjny. Na stronie internetowej instytucji opublikowano komunikat, z którego wynikało, że Anna Korwin-Piotrowska przejęła kierowanie TK i zarządziła przerwę w pełnieniu obowiązków przez prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Jednocześnie Komenda Stołeczna Policji poinformowała o prowadzonych czynnościach związanych ze zgłoszeniem dotyczącym możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa sędziów i pracowników Trybunału. Przed siedzibą TK pojawili się również politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński.

Apel do prezydenta i nagła decyzja

W obliczu narastającego kryzysu Jarosław Kaczyński zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podjęcie działań. Według relacji medialnych szef PiS przekonywał, że głowa państwa powinna wykorzystać wszystkie przysługujące jej uprawnienia, aby powstrzymać rozwój wydarzeń wokół Trybunału.

Reakcja prezydenta była błyskawiczna. Karol Nawrocki poinformował w mediach społecznościowych, że przerywa podróż do Senegalu i wraca do kraju.

"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam do Polski" - napisał.

Aktualizacja: Przed godziną 22 prezydent wylądował w Warszawie. Ma spotkać się nie tylko z I wiceprezesem TK, ale także z prezesem Bogdanem Święczkowskim.

Pierwsze spotkanie po lądowaniu

Jak przekazał szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker, zaraz po powrocie do Polski Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.

Informacja została podana wieczorem za pośrednictwem platformy X. Na razie nie ujawniono szczegółów rozmów, jednak nie ma wątpliwości, że będą one związane z dynamiczną sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego i sporem dotyczącym jego kierownictwa.

Co dalej z TK?

Lądowanie prezydenckiego samolotu spodziewane jest po godz. 21:00. Najbliższe godziny mogą okazać się kluczowe dla dalszego rozwoju wydarzeń wokół TK.

Politycy i prawnicy z uwagą oczekują zarówno na stanowisko prezydenta, jak i na efekty zapowiedzianego spotkania z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. W obliczu bezprecedensowego sporu o kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym każde kolejne oświadczenie może mieć ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu kryzysu.

Zaraz po powrocie do Polski Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) October 30, 2026