Premier Tusk o wydarzeniach w TK: „Przywracanie rządów prawa wymaga zdecydowanego działania”

Wpis szefa rządu pojawił się na jego profilu na platformie X w piątek wieczorem:

– Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma – napisał Donald Tusk.

Przypominamy, że w piątek około godz. 18 na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat informujący, że sędzia Anna Korwin‑Piotrowska, powołując się na status najstarszej stażem, przejęła kierowanie instytucją. Wydała ona zarządzenie o miesięcznej przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez p.o. prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

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Niedługo po tym Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetów obu sędziom – cztery dotyczące Święczkowskiego i jeden Sochańskiego. Podczas konferencji prasowej zwołanej około godz. 19 Żurek tłumaczył decyzję o złożeniu dokumentów w piątkowy wieczór przed długim weekendem faktem, że czekał na moment, w którym na czele TK stanie osoba nieobjęta wnioskami. Zaznaczył przy tym, że społeczne zniecierpliwienie paraliżem instytucji było już ogromne.

Sytuacja szybko uległa zmianie: informacja o zawieszeniu sędziów została usunięta ze strony internetowej, a na oficjalnych profilach TK w mediach społecznościowych opublikowano sprostowanie, że Bogdan Święczkowski nadal sprawuje funkcję prezesa. Sam Święczkowski pojawił się pod budynkiem Trybunału, lecz nie zdołał wejść do środka z powodu dezaktywowanej karty dostępu. Wokół gmachu przy alei Szucha zaczęli gromadzić się politycy prawicy.

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