Mentzen apeluje do Nawrockiego o zwołanie RBN: „Jesteśmy na progu zamachu stanu!”

Reakcja polityka Konfederacji wiąże się z gwałtowną eskalacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, gdzie po ogłoszeniu przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską przejęcia kierownictwa i zawieszeniu prezesa Bogdana Święczkowskiego doszło do paraliżu instytucji, interwencji policji pod TK oraz zablokowania wejścia do gmachu.

Dudek o wydarzeniach przed TK: Zmieni się tylko administrator pałacyku

–To już nie jest kryzys konstytucyjny, jesteśmy na progu zamachu stanu. Liderzy partii politycznych powinni jak najszybciej przedyskutować, czy nie jest to najwyższy czas, żeby się zatrzymać i dojść do porozumienia! – napisał Mentzen na platformie X, zwracając się bezpośrednio do Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni ze słowami: „jeszcze nie jest za późno na opamiętanie się!”.

Apel pojawia się w momencie skrajnego napięcia politycznego. Przypomnijmy, że po piątkowych wydarzeniach wokół gmachu przy alei Szucha – w tym po złożeniu przez Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka wniosków o uchylenie immunitetów władzom TK oraz wydaniu oświadczeń o „bezprawnym przejęciu strony” – prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o pilnym przerwaniu wizyty w Senagalu i zawróceniu samolotu do Warszawy.

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