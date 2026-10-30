Nowe informacje w sprawie wydarzeń przed TK. Policja ujawniła, kto zwrócił się o pomoc

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-30 19:48

Komenda Stołeczna Policji wydała kolejny komunikat dotyczący działań funkcjonariuszy w rejonie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Jak poinformowano, to sędzia TK zwróciła się do policji z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie przylegającym do siedziby instytucji. Mundurowi podkreślają, że nie prowadzą żadnych działań wewnątrz budynku Trybunału.

Ludzie stoją przed bramą Trybunału Konstytucyjnego w nocy. O interwencji policji przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Michał Skolimowski

W piątek (30 października) Komenda Stołeczna Policji przekazała kolejne informacje dotyczące obecności funkcjonariuszy w rejonie Trybunału Konstytucyjnego. Z komunikatu wynika, że o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie przyległym do TK wystąpiła jedna z sędzi Trybunału.

Policja ponownie zaznaczyła, że jej działania nie obejmują wnętrza budynku. Funkcjonariusze wykonują czynności wyłącznie na zewnątrz, dbając również o bezpieczeństwo i porządek publiczny w alei Szucha, która jest miejscem ogólnodostępnym.

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Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wcześniej zatrzymano trzy osoby

Nowy komunikat pojawił się w związku z wydarzeniami przed siedzibą TK, gdzie trwa protest. Wcześniej stołeczna policja informowała o zatrzymaniu trzech osób, które przeskoczyły przez ogrodzenie i wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego.

Wobec zatrzymanych zapowiedziano czynności procesowe w kierunku art. 193 Kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia miru domowego. Policja przekazała również, że w kierunku funkcjonariuszy rzucano niebezpiecznymi przedmiotami.

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