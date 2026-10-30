Chaos w Trybunale Konstytucyjnym. Święczkowski i Sochański odsunięci. Interwencja policji [RELACJA NA ŻYWO]

Co wydarzyło się w TK?
Piątkowe wydarzenia wywołały ogromne poruszenie w świecie polityki i prawa. Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat, z którego wynikało, że Anna Korwin-Piotrowska zarządziła miesięczną przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Według tego oświadczenia to właśnie ona miała przejąć obowiązki związane z kierowaniem pracami Trybunału. Krótko później stanowisko opublikowane na oficjalnym profilu TK w serwisie X całkowicie podważyło wcześniejszy komunikat. Poinformowano w nim, że doszło do bezprawnego przejęcia strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego.
Autorzy wpisu podkreślili, że prezesem TK pozostaje Bogdan Święczkowski, a funkcję wiceprezesa nadal sprawuje Bartłomiej Sochański. W komunikacie znalazły się także bardzo mocne oskarżenia pod adresem osób zaangażowanych w całą sytuację.
Policja na terenie Trybunału
Dodatkowych emocji dostarczyła interwencja policji. Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze podjęli czynności na terenie siedziby TK po zgłoszeniu dotyczącym możliwego zagrożenia dla bezpieczeństwa sędziów i pracowników instytucji. Do sprawy odniósł się również wiceprezes Bartłomiej Sochański, który twierdzi, że nie został wpuszczony do budynku Trybunału.
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Chaos w Trybunale Konstytucyjnym
W piątkowy wieczór na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat informujący o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Po pewnym czasie komunikat zniknął ze strony. Prezes Święczkowski w rozmowie z „Super Expressem” nie chciał komentować sprawy, tłumacząc, że najpierw musi się zorientować w sytuacji.
Kaczyński: Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału❗️
W piątek przed 18 na terenie otaczającym siedzibę Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie pojawiła się policja. Jarosław Kaczyński, który był w tym czasie na miejscu, napisał na X:
Zamach na Trybunał Konstytucyjny❗️ Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału❗️ To pierwszy taki przypadek w skali światowej. Od dzisiaj Polska staje się państwem policyjnym, a od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu. Zalecenia Niemca Bachmanna są realizowane. My, Polacy, nie możemy się dać zastraszyć! Obywatelski protest, całkowicie legalny, musi trwać dalej! Trybunał to gwarant naszej wolności i suwerenności! Deptanie prawa przez Tuska nie ma żadnych granic!— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 30, 2026
Błaszczak: Trwa zamach na Trybunał Konstytucyjny!
Trwa zamach na Trybunał Konstytucyjny! Sprzeciw wobec tego, co się dzieje, jest dziś kluczowy! Niezależność konstytucyjnych instytucji nie może zależeć od tego, kto akurat posiada większość parlamentarną i kontroluje aparat państwa. Brońmy Trybunału!— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 30, 2026
Waldemar Żurek poinformował na X, że złożył do TK wnioski o uchylenie immunitetów prezesa Bogdana Świączkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochońaskiego.
Jako Prokurator Generalny przekazałem dziś do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu. Wnioski są bardzo obszerne - liczą łącznie 224 strony. Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Świeczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach. Wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem. Dalsze informacje w sprawie będą przekazywane przez Trybunał Konstytucyjny.— Waldemar Żurek (@w_zurek) October 30, 2026
Kaczyński do Nawrockiego
Jarosław Kaczyński, który jest przed Trybunałem, zaapelował do Karola Nawrockiego o zrobienie wszystkiego, co jest w granicach jego uprawnień, by ten stan, który dzisiaj trwa i posuwa się do przodu został zatrzymany.
"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał na X prezydent Karol Nawrocki, prawdopodobnie odnosząc się właśnie do doniesień na temat sytuacji w Trybunale.
Prezydencki samolot, którym głowa państwa udawała się w podróż do Senegalu, zawrócił nad Hiszpanią.
W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026
"Wrogie przejęcie strony internetowej"
Z kolei na koncie TK na portalu X pojawił się wpis, że doszło do bezprawnego przejęcie strony internetowej Trybunału, prezesem jest nadal Bogdan Święczkowski, a Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią TK.
W opublikowanym w piątek na portalu X wpisie jednocześnie zaznaczono, iż "wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu".
Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu.— Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 30, 2026
Jakiś czas potem informacja o zawieszeniu zniknęła ze strony TK.
Sędzia Korwin-Piotrowska zastępuje prezesa TK
Chwilę po 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono "przerwę w czynnościach służbowych".
Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.
W przekazanej PAP przez tych sędziów informacji powołano się na art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Mówi on, że „jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”.
Według przekazanej informacji – poprzez odesłania z ustawy o statusie sędziów TK oraz ustawy o SN – przepis ten ma zastosowanie do sędziów TK. Jako przyczyny przerwy w czynnościach prezesa i wiceprezesa, w informacji podano m.in. uniemożliwienie przez obie te osoby zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK z udziałem wszystkich prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów i sprzeczne z ustawą wyznaczanie składów rozpatrujących sprawy w TK.
W piątkowe popołudnie przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie zaroiło się od policyjnych radiowozów. Jako pierwsza o sprawie poinformowała Telewizja Republika, a chwilę później oficjalne komunikaty w mediach społecznościowych opublikowały Komenda Główna Policji oraz Komenda Stołeczna Policji.