Chaos w Trybunale Konstytucyjnym. Święczkowski i Sochański odsunięci. Interwencja policji [RELACJA NA ŻYWO]

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-30 19:16

W Trybunale Konstytucyjnym doszło do bezprecedensowego zamieszania. Na stronie internetowej instytucji opublikowano komunikat o odsunięciu od obowiązków prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Chwilę później na profilu TK w serwisie X pojawiło się oświadczenie, w którym zakwestionowano autentyczność tej informacji i poinformowano o rzekomym bezprawnym przejęciu strony internetowej.

Co wydarzyło się w TK?

Piątkowe wydarzenia wywołały ogromne poruszenie w świecie polityki i prawa. Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat, z którego wynikało, że Anna Korwin-Piotrowska zarządziła miesięczną przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Według tego oświadczenia to właśnie ona miała przejąć obowiązki związane z kierowaniem pracami Trybunału. Krótko później stanowisko opublikowane na oficjalnym profilu TK w serwisie X całkowicie podważyło wcześniejszy komunikat. Poinformowano w nim, że doszło do bezprawnego przejęcia strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Autorzy wpisu podkreślili, że prezesem TK pozostaje Bogdan Święczkowski, a funkcję wiceprezesa nadal sprawuje Bartłomiej Sochański. W komunikacie znalazły się także bardzo mocne oskarżenia pod adresem osób zaangażowanych w całą sytuację.

Policja na terenie Trybunału

Dodatkowych emocji dostarczyła interwencja policji. Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze podjęli czynności na terenie siedziby TK po zgłoszeniu dotyczącym możliwego zagrożenia dla bezpieczeństwa sędziów i pracowników instytucji. Do sprawy odniósł się również wiceprezes Bartłomiej Sochański, który twierdzi, że nie został wpuszczony do budynku Trybunału.

Relacja na żywo

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego rozwija się dynamicznie, a kolejne informacje napływają niemal z minuty na minutę. Pojawiają się nowe oświadczenia, komentarze uczestników sporu i reakcje polityków.

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Na żywo

Chaos w Trybunale Konstytucyjnym

Zamieszanie wokół TK! Strona Trybunału informuje o zawieszeniu prezesa. Święczkowski: „Jestem w drodze do Warszawy”

W piątkowy wieczór na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się komunikat informujący o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Po pewnym czasie komunikat zniknął ze strony. Prezes Święczkowski w rozmowie z „Super Expressem” nie chciał komentować sprawy, tłumacząc, że najpierw musi się zorientować w sytuacji.

Kaczyński: Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału❗️

W piątek przed 18 na terenie otaczającym siedzibę Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie pojawiła się policja. Jarosław Kaczyński, który był w tym czasie na miejscu, napisał na X:

Błaszczak: Trwa zamach na Trybunał Konstytucyjny!

Żurek: przekazałem do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu

Waldemar Żurek poinformował na X, że złożył do TK wnioski o uchylenie immunitetów prezesa Bogdana Świączkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochońaskiego.

Kaczyński do Nawrockiego

Jarosław Kaczyński, który jest przed Trybunałem, zaapelował do Karola Nawrockiego o zrobienie wszystkiego, co jest w granicach jego uprawnień, by ten stan, który dzisiaj trwa i posuwa się do przodu został zatrzymany.

"Wracam". Prezydencki samolot zawrócił nad Hiszpanią

"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał na X prezydent Karol Nawrocki, prawdopodobnie odnosząc się właśnie do doniesień na temat sytuacji w Trybunale.

Prezydencki samolot, którym głowa państwa udawała się w podróż do Senegalu, zawrócił nad Hiszpanią.

"Wrogie przejęcie strony internetowej"

Z kolei na koncie TK na portalu X pojawił się wpis, że doszło do bezprawnego przejęcie strony internetowej Trybunału, prezesem jest nadal Bogdan Święczkowski, a Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią TK.

W opublikowanym w piątek na portalu X wpisie jednocześnie zaznaczono, iż "wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu".

Jakiś czas potem informacja o zawieszeniu zniknęła ze strony TK.

Sędzia Korwin-Piotrowska zastępuje prezesa TK

Chwilę po 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono "przerwę w czynnościach służbowych".

Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

W przekazanej PAP przez tych sędziów informacji powołano się na art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Mówi on, że „jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”.

Według przekazanej informacji – poprzez odesłania z ustawy o statusie sędziów TK oraz ustawy o SN – przepis ten ma zastosowanie do sędziów TK. Jako przyczyny przerwy w czynnościach prezesa i wiceprezesa, w informacji podano m.in. uniemożliwienie przez obie te osoby zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK z udziałem wszystkich prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów i sprzeczne z ustawą wyznaczanie składów rozpatrujących sprawy w TK.

Święczkowski zawieszony, policja przed TK, prezydencki samolot zawraca nad Hiszpanią

W piątkowe popołudnie przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie zaroiło się od policyjnych radiowozów. Jako pierwsza o sprawie poinformowała Telewizja Republika, a chwilę później oficjalne komunikaty w mediach społecznościowych opublikowały Komenda Główna Policji oraz Komenda Stołeczna Policji.

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