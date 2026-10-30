Co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym? Pilna interwencja policji

W piątkowe popołudnie przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie zaroiło się od policyjnych radiowozów. Jako pierwsza o sprawie poinformowała Telewizja Republika, a chwilę później oficjalne komunikaty w mediach społecznościowych opublikowały Komenda Główna Policji oraz Komenda Stołeczna Policji.

Sytuacja wyglądała poważnie. Na miejscu pojawiło się kilkunastu funkcjonariuszy, którzy zabezpieczali teren wokół siedziby jednej z najważniejszych instytucji w państwie.

Działania wzbudziły ogromne zainteresowanie mediów i opinii publicznej, a w sieci zaczęły krążyć pytania o powód tak nagłej i niespodziewanej akcji.

Sędzia Korwin-Piotrowska zastępuje prezesa TK

Chwilę wcześniej, około godziny 18, na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zarządzono "przerwę w czynnościach służbowych".

Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

W przekazanej PAP przez tych sędziów informacji powołano się na art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Mówi on, że „jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”.

Według przekazanej informacji – poprzez odesłania z ustawy o statusie sędziów TK oraz ustawy o SN – przepis ten ma zastosowanie do sędziów TK. Jako przyczyny przerwy w czynnościach prezesa i wiceprezesa, w informacji podano m.in. uniemożliwienie przez obie te osoby zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK z udziałem wszystkich prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów i sprzeczne z ustawą wyznaczanie składów rozpatrujących sprawy w TK.

"Wrogie przejęcie strony internetowej"

Z kolei na koncie TK na portalu X pojawił się wpis, że doszło do bezprawnego przejęcie strony internetowej Trybunału, prezesem jest nadal Bogdan Święczkowski, a Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią TK.

W opublikowanym w piątek na portalu X wpisie jednocześnie zaznaczono, iż"

wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu.

Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu.— Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 30, 2026

Prezydencki samolot zawrócił nad Hiszpanią. "Wracam"

"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał na X prezydent Karol Nawrocki, prawdopodobnie odnosząc się właśnie do doniesień na temat sytuacji w Trybunale.

Prezydencki samolot, którym głowa państwa udawała się w podróż do Senegalu, zawrócił nad Hiszpanią.

Jarosław Kaczyński, który jest przed Trybunałem, zaapelował do Karola Nawrockiego o zrobienie wszystkiego, co jest w granicach jego uprawnień, by ten stan, który dzisiaj trwa i posuwa się do przodu został zatrzymany.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026

Dlaczego policja interweniuje w Trybunale Konstytucyjnym?

Sama akcja policji miała się zacząć od pisma, które trafiło do służb. Jego autorką jest właśnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska. Zgłosiła potencjalne ryzyko dla zdrowia, a nawet życia osób pracujących i orzekających w Trybunale. Jej obawy były na tyle poważne, że uruchomiły całą policyjną procedurę.

Jak poinformowała Komenda Główna Policji, do sprawy włączył się również Prokurator Generalny. W związku z protestami, które od pewnego czasu odbywają się w okolicy budynku, poprosił o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo instytucji.

Telewizja Republika informowała, że policja miała wyprowadzić z budynku TK funkcjonariuszy tamtejszej straży. Policja zdementowała te informacje. Potwierdziła natomiast, że zatrzymano trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego.

Do Komendy Głównej Policji wpłynęła dzisiaj korespondencja Prokuratora Generalnego zawierająca prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty – poinformowała Komenda Główna Policji w komunikacie na platformie X.

Do Komendy Głównej Policji wpłynęła dzisiaj korespondencja Prokuratora Generalnego zawierająca prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty. Jednocześnie do tutejszej jednostki wpłynęło pismo pani Anny Korwin-Piotrowskiej, sędzi Trybunału Konstytucyjnego, w którym poinformowała Komendanta Głównego Policji o tym, że w związku z planowanymi na terenie Trybunału Konstytucyjnego czynnościami istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłócenia porządku publicznego. Wobec powyższego pani sędzia zwróciła się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób. Mając na względzie konieczność realizacji ustawowych zadań Policji, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, informacja została przekazana do Komendy Stołecznej Policji z poleceniem podjęcia stosownych działań.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 30, 2026

Informacja ta została natychmiast przekazana z Komendy Głównej do Komendy Stołecznej Policji, która dostała polecenie podjęcia odpowiednich działań na miejscu.

Działania policji w związku z "rzucaniem niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy"

Działania policji miały ograniczyć się do zabezpieczenia terenu na zewnątrz TK. Służby skupiły się na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa wszystkim osobom, które przebywały w okolicy.

W związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, w tym rzucaniem niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się w tym miejscu, policjanci podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu oraz przywrócenie porządku publicznego – napisała Komenda Stołeczna Policji na platformie X.

🚨 Komunikat Komendy Stołecznej Policji dotyczący działań podjętych przed siedzibą TK. Policji nie ma w budynku Trybunału Konstytucyjnego. W związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, w tym rzucaniem niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się w tym miejscu, policjanci podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu oraz przywrócenie porządku publicznego. Priorytetem Policji jest ochrona życia i zdrowia, zapobieganie dalszej eskalacji zdarzeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w rejonie działań, niezależnie od ich poglądów i prezentowanych stanowisk. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepodejmowanie działań zagrażających innym osobom oraz stosowanie się do zgodnych z prawem poleceń funkcjonariuszy. Prosimy również o nieutrudnianie działań służb ratunkowych i policyjnych. Policjanci monitorują sytuację i reagują na stwierdzone naruszenia prawa.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 30, 2026

Funkcjonariusze zaapelowali również do wszystkich o zachowanie spokoju i nieutrudnianie im pracy. Poprosili, by stosować się do ich poleceń i nie podejmować żadnych działań, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla innych.

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego pozostaje napięta, a policja monitoruje ją na bieżąco. Protesty w tym miejscu trwają od połowy października.