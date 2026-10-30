Ten sondaż jest jak kubeł zimnej wodny na głowę Szymona Hołowni. Wyniki go nie ucieszą

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-30 18:00

Najnowszy sondaż pokazuje, że wyborcy nie widzą przyszłość Szymona Hołowni w koalicji rządzącej u władzy. Badanie Instytutu Badań Pollster przynosi jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy były marszałek Sejmu powinien wejść do rządu Donalda Tuska. Zdecydowana większość Polaków jest na nie.

Szymon Hołownia przemawia w Sejmie. O wynikach sondażu dotyczącego jego wejścia do rządu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Artur Hojny/Super Express

Kwestia ewentualnego wejścia Szymona Hołowni do rządu Donalda Tuska wywołuje spory w kuluarach polityki, jednak dla Polaków sprawa wydaje się wyjątkowo jasna. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster jednoznacznie wskazują, że pomysł ten nie znajduje uznania w oczach większości Polaków.

Na pytanie: „Czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu Donalda Tuska?, zaledwie 5 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”. Opcję „raczej tak” wskazało 13 proc. respondentów. Oznacza to, że łącznie zaledwie 18 proc. osób widziałoby polityka w fotelu ministra.

Odpowiedź „raczej nie” wybrało 26 proc. uczestników badania, natomiast największą grupę stanowią ci, którzy mówią „zdecydowanie nie” – to aż 38 proc. respondentów. Niezdecydowanych pozostało 18 proc. badanych, wydelegowując odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Sondaż Instytutu Badań Pollster to czytelny sygnał ostrzegawczy dla tych, którzy tworzą politykę. Najwyraźniej Polacy mają już dość Hołowni na wysokim stanowisku i wystarczy im fakt, że polityk był marszałkiem Sejmu.

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 6-7 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków. 

Szymon Hołownia na ostatnim posiedzeniu jako marszałek
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