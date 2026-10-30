Karol Nawrocki w Senegalu. Wiemy, jaki jest cel wizyty

Prezydent Karol Nawrocki przebywa z roboczą wizytą w Senegalu w związku z IV Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi Młodzieży w Dakarze, gdzie spotka się z prezydentem Senegalu Bassirou Diomaye Faye oraz weźmie udział w Panelu Prezydenckim 2. edycji Szczytu Sportu i Rozwoju.

Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze to historyczna, pierwsza impreza pod egidą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego organizowana na kontynencie afrykańskim.

W igrzyskach weźmie udział blisko 2700 sportowców w wieku 14–17 lat z 204 krajów, a polska reprezentacja liczy 24 zawodników, co stanowi najmniej liczną ekipę w historii startów w tych zawodach.

W sobotę 31 października odbędzie się druga edycja Szczytu Sportu i Rozwoju. Karol Nawrocki weźmie udział w Panelu Prezydenckim, gdzie ma wygłosić przemówienie. To wydarzenie stanowi platformę do dyskusji nad rolą sportu w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Tego samego dnia prezydent RP weźmie udział w uroczystym przyjęciu, którego gospodarzem będzie prezydent Senegalu. Przyjęcie to jest częścią obchodów związanych z otwarciem IV Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Dakarze. Wieczorem będzie obecny na oficjalnej ceremonii otwarcia tych międzynarodowych zawodów.

Spotkania z prezydentem Senegalu

W niedzielę w południe zaplanowano kluczowe spotkania dyplomatyczne. Karol Nawrocki zostanie oficjalnie powitany przez prezydenta Republiki Senegalu, Bassirou Diomaye Faye. Następnie odbędzie się rozmowa "w cztery oczy" obu przywódców, po której nastąpią rozmowy plenarne prowadzone pod ich wspólnym przewodnictwem. Po zakończeniu dyskusji prezydenci Nawrocki i Faye spotkają się z przedstawicielami mediów.

Młodzieżowe Igrzysk Olimpijskie w Dakarze

Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie, odbywające się w Dakarze, mają historyczne znaczenie. Jest to pierwsza w historii impreza sportowa organizowana pod egidą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na kontynencie afrykańskim. W zawodach weźmie udział blisko 2700 sportowców w wieku od 14 do 17 lat, reprezentujących 204 narodowe komitety olimpijskie. Igrzyska potrwają do 13 listopada. Pierwotnie planowano je na rok 2022, jednak zostały przełożone z powodu globalnej pandemii COVID-19.

Polska reprezentacja na IV Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze składa się z 24 zawodników. Wśród nich sześcioro to lekkoatleci. Warto zaznaczyć, że jest to najmniej liczna ekipa biało-czerwonych w historii startów w tych zawodach.

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