Zamieszanie wokół TK! Strona Trybunału informuje o zawieszeniu prezesa. Święczkowski: „Jestem w drodze do Warszawy”

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego w piątek około godziny 18 pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Jak przekazali PAP sędziowie Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek, obowiązki kierowania Trybunałem przejęła Anna Korwin‑Piotrowska – jako sędzia z najdłuższym stażem – i to ona wydała decyzje o miesięcznej przerwie w czynnościach obu przedstawicieli kierownictwa TK.

- Nic nie komentuję, jestem w drodze do Warszawy, muszę się zorientować co się dzieje najpierw - mówi nam na gorąco Bogdan Święczkowski, prezes TK.

W informacji na stronie Trybunału powołano się na art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych, który – poprzez odesłania z ustawy o statusie sędziów TK oraz ustawy o SN – ma mieć zastosowanie również wobec sędziów Trybunału. Przepis pozwala na natychmiastowe odsunięcie sędziego od obowiązków, jeśli wymaga tego powaga sądu lub interes służby. Jako powody wskazano m.in. uniemożliwianie zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK z udziałem wszystkich prawidłowo wybranych sędziów oraz sprzeczne z ustawą wyznaczanie składów orzekających.

Kilka godzin później na stronie TK pojawiła się informacja o „błędzie” dotyczącym komunikatu o przerwie w czynnościach prezesa i wiceprezesa.