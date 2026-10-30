Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Policja zatrzymała trzy osoby

Gorąco przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Z relacji Komendy Stołecznej Policji wynika, że troje demonstrantów pokonało płot i wdarło się na teren placówki, co skutkowało ich natychmiastowym ujęciem przez mundurowych.
Śledczy zakwalifikowali czyn ujętych osób z artykułu 193 Kodeksu karnego, który mówi o zakłóceniu miru domowego. Stołeczni funkcjonariusze skupiają się teraz na przywróceniu bezpieczeństwa i ładu publicznego w rejonie alei Szucha. Przedstawiciele KSP dodali również, że uczestnicy zgromadzenia obrzucali mundurowych niebezpiecznymi przedmiotami.
Jeszcze w piątkowe popołudnie stołeczna komenda wydała oświadczenie o prowadzeniu przez mundurowych przewidzianych prawem działań na posesji Trybunału Konstytucyjnego. Służby zaznaczyły przy tym wyraźnie, że żaden z funkcjonariuszy nie wszedł do wnętrza samego gmachu TK.
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Tymczasem w oficjalnym serwisie internetowym Trybunału Konstytucyjnego opublikowano komunikat o wstrzymaniu wykonywania obowiązków służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego.