Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Policja zatrzymała trzy osoby

Gorąco przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Z relacji Komendy Stołecznej Policji wynika, że troje demonstrantów pokonało płot i wdarło się na teren placówki, co skutkowało ich natychmiastowym ujęciem przez mundurowych.

Śledczy zakwalifikowali czyn ujętych osób z artykułu 193 Kodeksu karnego, który mówi o zakłóceniu miru domowego. Stołeczni funkcjonariusze skupiają się teraz na przywróceniu bezpieczeństwa i ładu publicznego w rejonie alei Szucha. Przedstawiciele KSP dodali również, że uczestnicy zgromadzenia obrzucali mundurowych niebezpiecznymi przedmiotami.

🚨 Policjanci zatrzymali trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego. Czynności procesowe z zatrzymanymi prowadzone będą w kierunku art. 193 k.k. Funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu przywrócenie porządku i bezpieczeństwa publicznego w alei Szucha przed siedzibą TK. W policjantów rzucano niebezpiecznymi przedmiotami.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 30, 2026

Jeszcze w piątkowe popołudnie stołeczna komenda wydała oświadczenie o prowadzeniu przez mundurowych przewidzianych prawem działań na posesji Trybunału Konstytucyjnego. Służby zaznaczyły przy tym wyraźnie, że żaden z funkcjonariuszy nie wszedł do wnętrza samego gmachu TK.

Czytaj też: Święczkowski zawieszony, policja przed TK, prezydencki samolot zawraca nad Hiszpanią

Tymczasem w oficjalnym serwisie internetowym Trybunału Konstytucyjnego opublikowano komunikat o wstrzymaniu wykonywania obowiązków służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego.

POLICJA WEJDZIE DO TK? Prof. Safjan: BĘDZIE PRZEŁOM W TRYBUNALE!