Żurek: przekazałem do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu

Waldemar Żurek napisał na X:

Jako Prokurator Generalny przekazałem dziś do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu. Wnioski są bardzo obszerne - liczą łącznie 224 strony.

Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Świeczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach.

Wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem. Dalsze informacje w sprawie będą przekazywane przez Trybunał Konstytucyjny.

Jako Prokurator Generalny przekazałem dziś do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu. Wnioski są bardzo obszerne - liczą łącznie 224 strony. Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Świeczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach. Wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem. Dalsze informacje w sprawie będą przekazywane przez Trybunał Konstytucyjny.— Waldemar Żurek (@w_zurek) October 30, 2026

Wpis Żurka pojawił się niespełna godzinę po tym, jak na terenie Trybunału Konstytucyjnego pojawiał się policja, wezwana tam przez sędzię Korwin-Piotrowską, która miała bać się o bezpieczeństwo sędziów TK.

W tym samym czasie oficjalna strona TK poinformowała, że Korwin-Piotrowska przejęła pełnienie obowiązków przewodniczącego TK i zawiesiła na miesiąc prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.

Przed Trybunałem doszło do przepychanek. W stronę policji miały polecieć "niebezpieczne przedmioty", a 3 osoby zostały zatrzymane.