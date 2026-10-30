Wipler pokazuje dokument policji. Komendanci szykują sprzęt i ludzi

Awantura pod TK. Prewencja w pogotowiu

Podczas burzliwego wieczoru, gdy sędzia TK Anna Korwin‑Piotrowska – jako osoba o najdłuższym stażu sędziowskim – poinformowała o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych p.o. prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, pod siedzibę TK ściągnęły tłumy zwolenników opozycji, aby „bronić” Trybunału.

Pod TK przybył m.in. poseł Konfederacji Przemysław Wipler, który jednocześnie zamieścił w X zdjęcie pisma wysłanego przez Komendanta Stołecznego Policji do podległych mu komendantów. Poleca w nim, aby w dniach od 2 do 8 listopada 2026 roku pododdziały prewencji (OPP i SPPP) pełniące służbę w ramach odwodu centralnego KGP pozostawały na terenie swoich jednostek macierzystych w pełnej gotowości do natychmiastowego wyjazdu. Decyzję o ewentualnym wyjeździe wyda Centrum Operacyjne KGP. Policjanci mają występować w umundurowaniu ćwiczebnym i posiadać na wyposażeniu broń krótką, gładkolufową z amunicją niepenetracyjną, pistolety maszynowe oraz środki przymusu bezpośredniego, w tym plecakowe miotacze pieprzu. Nakazano także zabezpieczenie środków ochrony (hełmy kevlarowe, kamizelki kuloodporne i ostrzegawcze), sprzętu optoelektronicznego (termowizja, noktowizja, kamery osobiste), zestawów Zapora oraz maksymalnej liczby furgonów wypadowych i pojazdów typu pick‑up. Od dowódców wymagane jest posiadanie skrzyń na broń oraz ładowarek i zapasowych baterii do łączności, a kierowcy muszą otrzymać karty „flota” do tankowania. W czasie dyżuru należy zapewnić funkcjonariuszom lokalne doskonalenie zawodowe. Z powyższych obowiązków dyżuru w odwodzie centralnym wyłączono pododdziały Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

– Panowie Tusk i Marcin Kierwiński. Co wy robicie? Chcecie stan wojenny wprowadzić – zapytał Wipler we wpisie, w którym załączył zdjęcie dokumentu.

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Przerwa w działalności prezesa TK

Przypominamy, że awantura wybuchła, gdy na stronie internetowej TK opublikowano informację o przejęciu kierowania TK przez sędzię Annę Korwin‑Piotrowską – jako osobę o najdłuższym stażu sędziowskim – oraz o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych p.o. prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Decyzję oparto na przepisach Prawa o ustroju sądów powszechnych, uzasadniając ją m.in. uniemożliwianiem zwołania Zgromadzenia Ogólnego oraz sprzecznym z ustawą wyznaczaniem składów orzekających.

Równolegle prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał sędzi Korwin‑Piotrowskiej pięć wniosków (obejmujących 224 strony i 50 tomów akt) o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu. W tym samym czasie na oficjalnym profilu TK w serwisie X ukazało się oświadczenie o „bezprawnym przejęciu strony internetowej” i zarzutach popełnienia „przestępstwa zamachu stanu”.

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