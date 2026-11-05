PSL chce zmian w konstytucji! Kosiniak-Kamysz z ważnym apelem

PSL ma plan na reset konstytucyjny. Kosiniak-Kamysz przedstawił pięć kroków

Wicepremier, minister obrony narodowej oraz szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił propozycję swego ugrupowania ws. TK. Propozycja PSL, to wspólne działanie ponad partyjnymi szyldami. PSL przygotował projekt zmiany konstytucji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Dzisiaj chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie, które ustabilizuje sytuację. To również dla samorządu, dla możliwości odwoływania się do Trybunału, który ma wiarygodność u wszystkich. Dlatego przygotowaliśmy projekt, żeby doprowadzić do spokoju, pokoju społecznego, praworządności pełnej, odtworzenia wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego. Przygotowaliśmy projekt zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Co proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe? Przede wszystkim, by w konstytucji pojawił się nowy mechanizm, który zakłada odbudowę Trybunału Konstytucyjnego. Kosiniak-Kamysz przedstawił szczegóły pomysłu. Projekt PSL zakłada pięć kroków, które polegają na tym, że:

1. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza niezdolność Trybunału Konstytucyjnego.

2. Zgromadzenie Narodowe, większością 3/5 głosów, decyduje o przejściu wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stan spoczynku.

3. Wniosek w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego składa marszałek Sejmu po opinii m.in. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniosek wymaga zgody Prezydenta.

4. Zgromadzenie Narodowe wybiera 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością 3/5 głosów. Następuje zróżnicowanie pierwszych kadencji: po 5 sędziów na 3, 6 i 9 lat, co zapobiega jednoczesnemu wygasaniu kadencji.

5. Nowi sędziowie TK składają ślubowanie wobec Zgromadzenia Narodowego.

Rozmowy o rozwiązaniu konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego

Przypomnijmy, że po zamieszaniu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę (z 30.10 na 31.10) w Pałacu Prezydenckim odbyły się rozmowy Karola Nawrockiego z przedstawicielami różnych ugrupowań. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele PSL. Z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego u prezydneta byli szef partii, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

- Bezpieczeństwo państwa, poszanowanie demokracji, spokój społeczny i pokój publiczny są wartościami fundamentalnymi. Te tematy podniosę podczas spotkania z prezydentem - mówił przed rozmową w pałacu Kosiniak-Kamysz.