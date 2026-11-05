Beata Kempa stawia warunki przed rozmową o Trybunale Konstytucyjnym. Domaga się wycofania policji

Według Beaty Kempy to Donald Tusk zainicjował spotkanie prezydenta z premierem

Doradczyni prezydenta domaga się wycofania policji sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego

Kempa kwestionuje status sędziów skupionych wokół Anny Korwin-Piotrowskiej

Spór nasilił się po tym, jak grupa sędziów ogłosiła zawieszenie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego

Kempa stawia warunki przed rozmową prezydenta z premierem

Beata Kempa powiedziała, że inicjatywa spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem wyszła od premiera. Jej zdaniem termin rozmowy powinien wyznaczyć prezydent, który ma napięty kalendarz. Podkreśliła, że spotkanie dotyczyłoby kryzysu konstytucyjnego.

W „Ósmej Rundzie” Kempa przekonywała, że przed takim spotkaniem rząd powinien wycofać policję sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Domagała się też odsunięcia osób, które uważa za nieuprawnione do kierowania instytucją, oraz przywrócenia kierownictwa TK uznawanego przez nią za powołane zgodnie z prawem.

Najpierw porządek w Trybunale, potem rozmowa o zmianach

Doradczyni prezydenta nie wyklucza w przyszłości rozmowy wszystkich środowisk politycznych o zmianach w konstytucji. Jej zdaniem prezydent mógłby być gospodarzem takiej debaty. Najpierw, jak zaznaczyła, należy jednak przestrzegać obowiązujących przepisów i uspokoić sytuację w Trybunale.

Kempa oceniła, że rozmowę o trwałych zmianach w państwie można odłożyć do kolejnej kadencji Sejmu. Za pilne uznała natomiast wycofanie policji i zakończenie sporu o kierownictwo Trybunału.

Kempa: prezydent czekał na dokumenty

Odnosząc się do zarzutów, że kryzysu można było uniknąć, gdyby prezydent odebrał ślubowanie, Kempa zaznaczyła, że Karol Nawrocki nie powołał Anny Korwin-Piotrowskiej na stanowisko prezesa Trybunału. Utrzymywała również, że prezydent nie wykluczył przyjęcia ślubowania od tych osób.

Według Kempy prezydent oczekiwał dokumentów, które miały potwierdzać spełnienie przez ministra Berka ustawowych wymogów, między innymi dotyczących stażu zawodowego. Doradczyni prezydenta mówiła, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie przekazał tych dokumentów. To, jej zdaniem, tłumaczyło stanowisko prezydenta.

Jak doszło do eskalacji sporu o Trybunał Konstytucyjny?

Do eskalacji konfliktu doszło na przełomie października i listopada 2026 r. Grupa sędziów kierowana przez Annę Korwin-Piotrowską ogłosiła zawieszenie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i przejęcie kierownictwa instytucji. W tym samym czasie w pobliżu siedziby Trybunału pojawili się policjanci po zgłoszeniu o rzekomym zagrożeniu.

Kempa twierdziła, że osoby związane z Anną Korwin-Piotrowską nie złożyły przyrzeczenia przed prezydentem. Z tego powodu, w jej ocenie, nie mogą wykonywać funkcji sędziów ani tworzyć zgromadzenia ogólnego TK. Utrzymywała, że w Trybunale pozostają prawowity prezes, wiceprezes i wystarczająco liczne grono sędziów, by osiągnąć kworum.

Doradczyni prezydenta nakreśliła też scenariusz, który jej zdaniem może obejmować podważanie wyniku wyborów prezydenckich i próbę zawieszenia prezydenta w wykonywaniu obowiązków. Zaznaczyła, że przedstawia własne oceny i przewidywania, a nie potwierdzone fakty. Argumentowała również, że jako państwo przyfrontowe Polska nie może pozwolić sobie na dalszą destabilizację.

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