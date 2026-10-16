Prokuratur i policja weszli do Trybunału Konstytucyjnego! Święczkowski alarmuje Nawrockiego

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-16 13:01

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Trybunału Konstytucyjnego, do jego siedziby w piątek 16 października 2026 roku wkroczył prokurator w towarzystwie funkcjonariuszy policji. Minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, doprecyzował, że celem wizyty było zajęcie materiału dowodowego, który następnie zostanie zbadany przez prokuraturę. Maciej Berek ujawnił, że to on wcześniej złożył wniosek o zabezpieczenie nagrań z monitoringu, co było powiązane z jego doniesieniem skierowanym przeciwko Bogdanowi Święczkowskiemu. Prezes TK określił, że działania służb mają "charakter prowokacyjny" i dodał, że o sprawie poinformowano prezydenta Karola Nawrockiego.

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Autor: Wikimedia Commons/Lukas Plewnia/ CC--/ CC BY-SA 2.0

Konferencja Waldemara Żurka

- W dniu dzisiejszym prokurator, z udziałem policji oraz specjalisty biegłego z zakresu informatyki, złożył wizytę w Trybunale Konstytucyjnym. Otrzymał informacje, że zostaną mu udostępnione kopie dokumentów, które są niezbędne do prowadzenia postępowania, ale doszło też do zgrania urządzeń monitoringu w TK - przekazał na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Waldemar Żurek. - Wiąże się to z incydentami, których dopuszcza się, zdaniem prokuratury, pełniący obowiązki prezesa trybunału, pan Bogdan Święczkowski - dodał, gwoli wyjaśnienia.

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Widzieliśmy wszyscy próby uniemożliwienia wejścia do Trybunału legalnie wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego - przekonywał Żurek. Wyjaśnił, że działania w TK miały związek z prowadzonymi śledztwami po złożonych do prokuratury zawiadomieniach. - W ramach tych śledztw prokuratura zbiera materiał dowodowy. Dzisiaj doszło do kolejnego zajęcia tego materiału dowodowego, prokuratura będzie go badać - powiedział. 

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego

- Prokurator Andrzej Piaseczny wraz z funkcjonariuszami policji przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego i usiłuje dokonać przeszukania siedziby niezależnego organu władzy sądowniczej - przekazano w oficjalnym komunikacie TK. Bogdan Święczkowski podjął decyzję o dobrowolnym wydaniu żądanych dokumentów prokuratorowi Piasecznemu. - Prezes Święczkowski uważa jednocześnie, że najście na Trybunał Konstytucyjny przez prokuratora ma charakter prowokacyjny i wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 128 Kodeksu karnego - czytamy. 

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W komunikacie podkreślono, że o dzisiejszej sytuacji został już powiadomiony prezydent Karol Nawrocki.

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WALDEMAR ŻUREK
BOGDAN ŚWIĘCZKOWSKI
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
MACIEJ BEREK