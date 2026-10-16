Tym razem Grzegorz Braun straci immunitet? Grożą mu trzy lata więzienia!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-16 11:52

Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Chodzi o bulwersujące słowa wypowiedziane przez polityka 25 sierpnia bieżącego roku, w których – jak podkreśla prokuratura – „po raz kolejny publicznie zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa i mordowaniu ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau”. To już piąty wniosek o uchylenie immunitetu dla Brauna. W tym przypadku grozi mu nawet do trzech lat pozbawienia wolności!

Europoseł Grzegorz Braun z opaską na oku. Na miniaturze Waldemar Żurek. O sprawie immunitetu pisze SE Polityka.
Autor: Super Express (2) Grzegorz Braun

O skierowaniu wniosku do Roberty Metsoli, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Waldemar Żurek poinformował w piątek na portalu X. W swoim wpisie prokurator generalny stanowczo zaznaczył, że immunitet parlamentarny „nie służy do ochrony kłamców oświęcimskich”. Żurek podkreślił również, że wypowiedzi Brauna „nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem mandatu europosła” i stanowią „przestępstwo ścigane z urzędu”. - Każdą kolejną prowokację i każdy przypadek łamania prawa rozliczymy do końca. Prokuratura posiada materiał dowodowy umożliwiający postawienie zarzutów z artykułu 55 ustawy o IPN - napisał Żurek.

Co grozi Grzegorzowi Braunowi?

Zarzuty, z jakimi mierzy się Grzegorz Braun, są niezwykle poważne. Prokurator Generalny Waldemar Żurek jasno wskazał, że za czyn opisany we wniosku o pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa dotyczy konkretnych wypowiedzi, które padły podczas transmisji w sieci, po wyjściu z przesłuchania 25 sierpnia tego roku. Tego dnia Grzegorz Braun usłyszał od prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Chodziło o negowanie Holokaustu oraz istnienia komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz-Birkenau.

Zobacz: Radosław Sikorski znów drwi z prezydenta Nawrockiego. "Zanotujmy to"

Mimo powagi zarzutów, polityk Konfederacji wówczas nie przyznał się do winy, choć jednocześnie – co jest istotnym szczegółem – nie negował samych wypowiedzi na ten temat. To oznacza, że nie zaprzeczał, iż takie słowa padły z jego ust, ale nie uznał ich za przestępstwo. 

Galeria poniżej: Pikieta przed rozprawą Grzegorza Brauna 

Pikieta przed rozprawą Grzegorza Brauna
Galeria zdjęć 31
Sonda
Czy Grzegorz Braun powinien stracić immunitet?
PROF. MIGALSKI: Oswajanie Brauna jest niebezpieczne
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WALDEMAR ŻUREK
GRZEGORZ BRAUN
IMMUNITET POSELSKI
AUSCHWITZ- BIRKENAU
PARLAMENT EUROPEJSKI