Seniorze, pilnuj tych dat w 2027 roku! Kiedy ZUS wypłaci trzynastkę, czternastkę?

Podwyżka renty wdowiej w 2027 roku

W styczniu 2027 r. nastąpi podwyżka renty wdowiej, ponieważ udział drugiego świadczenia, na przykład renty rodzinnej, wzrośnie z 15 do 25 procent. W efekcie większość wdów i wdowców będzie otrzymywać średnio około 250 zł więcej. Co ważne, ZUS przeliczy te kwoty automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków, więc podwyżka pojawi się w wypłatach z urzędu.

Luty upłynie pod znakiem rozliczeń podatkowych. To moment, w którym część seniorów może liczyć na zwrot nadpłaconego podatku, zwłaszcza osoby, których roczne świadczenia nie przekroczyły kwoty wolnej. Dla wielu emerytów jest to dodatkowy zastrzyk gotówki, który poprawia płynność finansową na początku roku.

Marcowa waloryzacja 2027 - ile wyniesie?

Największą zmianą będzie jednak marcowa waloryzacja. Przy prognozowanym wskaźniku 3,96 procent najniższa emerytura wzrośnie zapewne do 2056,84 zł brutto. W tym samym miesiącu podwyżki obejmą również dodatki, w tym dodatek pielęgnacyjny, który jest doliczany do comiesięcznych wypłat. Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia, więc marcowe przelewy będą wyższe dla każdego emeryta i rencisty.

Trzynastka i czternastka - kiedy trafi do emerytów w przyszłym roku?

W kwietniu na konta seniorów trafią trzynaste emerytury. Ich wysokość będzie równa najniższemu świadczeniu, czyli 2056,84 zł brutto. Podobnie jak w poprzednich latach, trzynastka zostanie wypłacona automatycznie, bez konieczności składania wniosków czy dostarczania dokumentów.

Kolejny duży zastrzyk gotówki pojawi się we wrześniu wraz z czternastymi emeryturami. Pełną kwotę, czyli 2056,84 zł brutto, otrzymają osoby mieszczące się w progu dochodowym wynoszącym 2900 zł brutto. Seniorzy z wyższymi świadczeniami dostaną czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, co oznacza stopniowe obniżanie wypłaty w zależności od wysokości emerytury.