Kiedy i gdzie odbędzie się Marsz Niepodległości 2026?

Prezydent Karol Nawrocki oficjalnie zapowiedział, że 11 listopada 2026 roku weźmie udział w Marszu Niepodległości w Warszawie. Informację przekazał w piątkowe popołudnie za pośrednictwem platformy społecznościowej X, kończąc tym samym spekulacje na ten temat.

11 listopada, w tym szczególnym momencie dla Polski, wezmę, jak co roku, udział w Marszu Niepodległości w Warszawie – napisał prezydent Karol Nawrocki.

11 listopada, w tym szczególnym momencie dla Polski, wezmę, jak co roku, udział w Marszu Niepodległości w Warszawie. 🇵🇱— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 6, 2026

Trasa przemarszu, organizowanego przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości, od lat pozostaje niezmienna. Uczestnicy zbiorą się na rondzie Romana Dmowskiego, skąd przejdą Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego. Zgromadzenie zakończy się na błoniach stadionu PGE Narodowego.

Bezpieczeństwo podczas Marszu Niepodległości 2026. Służby w gotowości

Kwestia bezpieczeństwa podczas tak dużego zgromadzenia publicznego jest absolutnym priorytetem. W czwartek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się coroczna odprawa ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za porządek w dniu Narodowego Święta Niepodległości.

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecił podjęcie wszystkich niezbędnych działań, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom obchodów 11 listopada w Warszawie. Służby otrzymały także zadanie stałego monitorowania przestrzeni informacyjnej pod kątem ewentualnych prób dezinformacji, które mogłyby zakłócić przebieg uroczystości.

Co Warszawa organizuje 11 listopada? Bieg i festiwal

Marsz to nie jedyne duże wydarzenie, jakie tego dnia odbędzie się w stolicy. Władze miasta, jak co roku, przygotowały własny program obchodów. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział organizację całodniowego Festiwalu „Wspólna Niepodległa”, który ma być propozycją dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od poglądów.

Trzaskowski podkreślił, że Święto Niepodległości jest dla wszystkich i zapowiedział organizację miejskich obchodów 11 listopada w Warszawie. Tradycyjnie już, ulicami miasta pobiegną uczestnicy Biegu Niepodległości. Jego trasa została wytyczona wzdłuż Alei Jana Pawła II oraz Alei Niepodległości.