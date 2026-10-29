Zakaz noszenia broni 11 listopada? Kierwiński zapowiada specjalne środki na Marsz Niepodległości

Zakaz noszenia broni podczas Marszu Niepodległości. Kierwiński potwierdza plany

Zbliżający się 11 listopada i organizowany tego dnia w Warszawie Marsz Niepodległości były jednym z tematów rozmowy z Marcinem Kierwińskim w audycji „Gość Radia ZET”. Szef MSWiA został zapytany o przygotowania do zabezpieczenia wydarzenia oraz możliwość wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Jednym z nich może być czasowy zakaz noszenia broni na terenie Warszawy. Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę na informacje o przygotowywanym w tej sprawie rozporządzeniu i zapytał ministra, czy ograniczenie miałoby obowiązywać wyłącznie 11 listopada, czy przez dłuższy czas.

– Na pewno w związku z dużym zgromadzeniem taki zakaz będzie rozważony – odpowiedział Kierwiński.

Dopytywany o okres obowiązywania ewentualnego zakazu, minister odniósł go do demonstracji związanej ze Świętem Niepodległości. Z wypowiedzi szefa MSWiA wynika, że wprowadzenie ograniczenia jest rozważane, jednak nie padło jednoznaczne potwierdzenie jego ostatecznego przyjęcia ani dokładnego zasięgu terytorialnego i czasowego.

Rosyjskie prowokacje podczas Marszu Niepodległości? Minister ostrzega

W rozmowie pojawił się także wątek potencjalnego zagrożenia ze strony rosyjskich służb. Prowadzący zapytał Kierwińskiego, czy w tym roku ryzyko prowokacji podczas Marszu Niepodległości może być większe niż w poprzednich latach.

Odpowiedź ministra była jednoznaczna. – Myślę, że każdego dnia ryzyko prowokacji jest większe, niż było to jeszcze kilka lat temu – stwierdził szef MSWiA.

Kierwiński przekonywał, że działania rosyjskich służb wymierzone są nie tylko w Polskę, lecz również w inne państwa Unii Europejskiej. – Musimy się przyzwyczaić do tego, że rosyjskie służby robią wszystko, aby utrudnić życie społeczne, życie polityczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej – mówił minister w Radiu ZET.

Wypowiedź ta nie oznacza jednak, że służby wykryły konkretny plan prowokacji podczas tegorocznego Marszu Niepodległości. Kierwiński mówił o ogólnym wzroście zagrożenia i konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

Ilu policjantów będzie zabezpieczać Marsz Niepodległości?

Szef MSWiA zapewnił, że policja przygotowuje się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia i pozostałym osobom przebywającym tego dnia w Warszawie. Prowadzący próbował ustalić, czy tegoroczny marsz będzie chroniony przez większą liczbę funkcjonariuszy niż w poprzednich latach. Kierwiński nie chciał jednak zdradzić szczegółów planowanej operacji.

– Panie redaktorze, nie wyciągnie pan ze mnie takich informacji – odpowiedział. Dopytywany o liczbę policjantów, którzy będą pilnować porządku, minister zapewnił: – Ja powiem tak, tylu, ile będzie trzeba . Oznacza to, że MSWiA nie ujawnia na razie skali planowanego zabezpieczenia

Marszu Niepodległości. Kierwiński zapewnia jednak, że działania policji mają być dostosowane do potrzeb związanych z bezpieczeństwem uczestników i mieszkańców stolicy.