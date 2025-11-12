Wiceszef MSWiA: Mentzen poniesie konsekwencje po Marszu. „Sam dostarczył dowody”

- Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział rozliczenie Sławomira Mentzena za odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości
- Wydarzenie odbyło się bez poważnych incydentów, choć odebrano ponad 600 rac i 200 petard
- Mroczek: Nie można być uczestnikiem zgromadzenia, jeśli posiada się pirotechnikę
- Wiceszef MSWiA skomentował także wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego i sytuację Zbigniewa Ziobry
- „Ziobro może się tylko chronić w rosyjskiej strefie wpływów” – powiedział Mroczek
Mentzena czekają konsekwencje
Wiceszef MSWiA poinformował, że policja przygotowuje materiały w sprawie posła Konfederacji, który podczas Marszu Niepodległości trzymał w ręku zapaloną racę.
– Dwa ostatnie lata to spokojny przebieg Marszu. Przed jego rozpoczęciem odebrano ponad 600 świec i rac dymnych oraz ponad 200 petard hukowych. Poseł Mentzen zostanie rozliczony – sam przygotował dokumentację, by policja mogła wyciągnąć konsekwencje – powiedział Czesław Mroczek.
Jak dodał, przepisy są w tej kwestii jednoznaczne.
– Nie można być uczestnikiem zgromadzenia, jeśli posiada się pirotechnikę. Taki zakaz obowiązuje od wielu lat – przypomniał.
Mroczek o Marszu i przemówieniu prezydenta Nawrockiego
Wiceszef MSWiA podkreślił, że Marsz Niepodległości był największym wydarzeniem 11 listopada w kraju i zakończył się bez groźnych incydentów. Według danych Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa wzięło w nim udział ok. 100 tysięcy osób. Mroczek odniósł się także do wystąpień polityków:
– Prezydent w swoim przemówieniu mówił tak naprawdę do uczestników Marszu. Skupił się na walce o prawicowy elektorat – ocenił.
Jak dodał, Donald Tusk przemawiał tego dnia w Gdańsku, a oba wystąpienia pokazują „trwałą rywalizację o emocje patriotyczne wśród Polaków”.
Awansy, służby i konflikt z Pałacem
Wiceszef MSWiA odniósł się również do sporu między rządem a prezydentem o nominacje oficerskie.
– Wniosek do prezydenta nie ma żadnych braków. Jeśli wstrzymuje te nominacje, to nie działa na rzecz naszego bezpieczeństwa, tylko utrudnia zadania ABW i SKW. Nie wiem, po co – stwierdził Mroczek.
„Ziobro może się tylko chronić w rosyjskiej strefie wpływów”
W rozmowie pojawił się też wątek byłego ministra sprawiedliwości.
– Ziobro chce znaleźć sobie przestrzeń, by komunikować się i pokazywać dobrą wolę. Jego sytuacja jest bardzo trudna – ocenił Mroczek.
Odniósł się także do pomysłu obrony Zbigniewa Ziobry, by ten był przesłuchiwany za granicą.
– Bruksela to nie miejsce, gdzie pan Ziobro może dyktować warunki. To są ludzie odważni, kiedy mają przestrzeń do popełniania przestępstw. Ale gdy trzeba ponieść ciężar odpowiedzialności, uciekają. Ziobro może się tylko chronić w rosyjskiej strefie wpływów – zakończył.
