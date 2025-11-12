Wiceszef MSWiA: Mentzen poniesie konsekwencje po Marszu. „Sam dostarczył dowody”

– Dwa ostatnie lata to spokojny przebieg Marszu. Przed jego rozpoczęciem odebrano ponad 600 świec i rac dymnych oraz ponad 200 petard hukowych. Poseł Mentzen zostanie rozliczony – sam przygotował dokumentację, by policja mogła wyciągnąć konsekwencje – powiedział Czesław Mroczek.

Jak dodał, przepisy są w tej kwestii jednoznaczne.

– Nie można być uczestnikiem zgromadzenia, jeśli posiada się pirotechnikę. Taki zakaz obowiązuje od wielu lat – przypomniał.