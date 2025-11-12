Nowy sondaż nie pozostawia wątpliwości. Nawrocki ponownie wygrałby z Trzaskowskim

Karol Nawrocki ponownie wygrałby drugą turę wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim

40 proc. badanych poparłoby obecnego prezydenta, 30 proc. – prezydenta Warszawy

Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia pierwsze 100 dni prezydentury Nawrockiego

Tylko 7 proc. uważa, że prezydent zdoła zakończyć konflikt polityczny w kraju

Większość ankietowanych chce, by rząd Donalda Tuska konsultował ustawy z Pałacem Prezydenckim

Sondaż: Nawrocki utrzymuje przewagę nad Trzaskowskim

Z badania Opinia24 wynika, że gdyby dziś odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki ponownie pokonałby Rafała Trzaskowskiego. Na obecnego prezydenta głos oddałoby 40 proc. badanych, na prezydenta Warszawy 30 proc.. 19 proc. respondentów zadeklarowało, że nie poszłoby do urn, a 11 proc. nie miało zdania. To kolejny pomiar, w którym Nawrocki utrzymuje wyraźną przewagę nad liderem Platformy Obywatelskiej w starciu 1:1.

100 dni prezydentury. Polacy ocenili Nawrockiego

Po pierwszych stu dniach urzędowania 53 proc. Polaków ocenia Karola Nawrockiego „dobrze” lub „bardzo dobrze”. Na ocenę „bardzo dobrą” wskazało 21 proc. ankietowanych, a „dobrą” – 32 proc.. Negatywne noty („źle” lub „bardzo źle”) wystawiło 26 proc. badanych, zaś 21 proc. nie miało zdania. Wynik ten plasuje obecnego prezydenta wyżej niż jego poprzedników po 100 dniach urzędowania – choć, jak wskazują eksperci cytowani przez „Politykę”, jego notowania mogą wkrótce zależeć od relacji z rządem Donalda Tuska.

Czy Nawrocki może zostać liderem prawicy?

Jedno z pytań sondażu dotyczyło politycznej przyszłości prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zastąpić Jarosława Kaczyńskiego jako lider całej prawicy? Połowa badanych odpowiedziała „nie”. 33 proc. uważa, że raczej nie przejmie tej roli, a 17 proc., że zdecydowanie nie. Tylko 5 proc. ankietowanych twierdzi, że Nawrocki „zdecydowanie tak” może stać się przywódcą prawicy, a 16 proc. odpowiada „raczej tak”. 29 proc. badanych nie ma zdania.

Czy prezydent złagodzi konflikt polityczny?

Tylko 7 proc. Polaków wierzy, że Nawrocki zakończy polityczny spór, a 14 proc., że może go przynajmniej złagodzić. 25 proc. uważa, że konflikt się zaostrzy, a 31 proc. – że sytuacja pozostanie bez zmian. Wyniki te pokazują, że Polacy nie oczekują od prezydenta roli mediatora, ale raczej stabilności w relacjach z rządem.

Więcej władzy dla prezydenta? Polacy podzieleni

W badaniu pojawiło się też pytanie o zakres kompetencji głowy państwa. 39 proc. ankietowanych chce, by prezydent miał tyle samo uprawnień co obecnie, 31 proc. uważa, że powinien mieć więcej, a 16 proc. opowiada się za ich ograniczeniem. Co ciekawe, 58 proc. badanych oczekuje, by rząd Donalda Tuska konsultował projekty ustaw z prezydentem Nawrockim, zanim trafią one do Sejmu. To sygnał, że Polacy wciąż oczekują balansu między rządem a Pałacem Prezydenckim.

Nawrocki umacnia pozycję, ale nie bez wyzwań

Sondaż Opinia24 pokazuje, że Karol Nawrocki utrzymuje wysokie notowania po 100 dniach w Pałacu Prezydenckim. Choć nie brakuje sceptyków, jego przewaga nad Trzaskowskim i wysoki poziom akceptacji społecznej mogą świadczyć o tym, że Polacy doceniają spokojniejszy styl prezydentury po latach politycznych napięć.

